晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

中油盼調整亞鄰機制 以伊衝突機率渺茫

2025/06/22 05:30

中油近年來多次提出盼能調整油價平穩措施之一的亞鄰機制，近期因中東地緣政治干擾，調整機會渺茫。（資料照）中油近年來多次提出盼能調整油價平穩措施之一的亞鄰機制，近期因中東地緣政治干擾，調整機會渺茫。（資料照）

〔記者林菁樺／台北報導〕雖然以伊衝突牽動國際油價波動，但因上半年國際油價相對穩定，台灣中油虧損收斂，前五月約虧損五十九億元，全年可望控制在二百億元內，較今年初預估虧損三百億元降低不少；但中油近年來多次提出盼能調整油價平穩措施之一的亞鄰機制，近期因中東地緣政治干擾，調整機會渺茫。

川普二．○登場後，因政策偏向石化燃料，國際油價穩定，每桶約在五十到六十美元，中油更有幾週少見未啟動油價平穩措施，「吸收少、虧損降」，但六月中旬以色列、伊朗情勢緊張，國際油價走揚，又反彈至七十至七十八元美元。

中油研判，雖地緣政治牽動國際油價，短期有波動，但還算穩定，後續仍是看川普的對等關稅政策，是否影響全球經濟、投資，進而牽動國際油價，虧損能否持續收斂還要再觀察。

中油肩負穩定國內物價任務，前五月政策吸收金額已達一九八億元，其中天然氣吸收最高約九十二億元、汽油約二十八億元、柴油約十四億元，LPG桶裝瓦斯也有六十四億元。

中油多次建議將「雙平穩」措施的「亞鄰最低價」、「九五無鉛汽油超過三十元平穩措施」適度調整，但近來以色列、伊朗衝突問題，總統賴清德已指示能源油價、民生用品等相關物價維持穩定；中油內部透露，因穩定物價會議已定調，此時調整時機不合時宜。

中油先前建議，亞鄰最低價可維持，但應將鄰國補貼納入考量，應該比較補貼前的金額，這可讓中油兼顧穩定物價任務，只是吸收額度縮小，減少中油虧損。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財