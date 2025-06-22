中油盼調整亞鄰機制 以伊衝突機率渺茫

中油近年來多次提出盼能調整油價平穩措施之一的亞鄰機制，近期因中東地緣政治干擾，調整機會渺茫。（資料照）

〔記者林菁樺／台北報導〕雖然以伊衝突牽動國際油價波動，但因上半年國際油價相對穩定，台灣中油虧損收斂，前五月約虧損五十九億元，全年可望控制在二百億元內，較今年初預估虧損三百億元降低不少；但中油近年來多次提出盼能調整油價平穩措施之一的亞鄰機制，近期因中東地緣政治干擾，調整機會渺茫。

川普二．○登場後，因政策偏向石化燃料，國際油價穩定，每桶約在五十到六十美元，中油更有幾週少見未啟動油價平穩措施，「吸收少、虧損降」，但六月中旬以色列、伊朗情勢緊張，國際油價走揚，又反彈至七十至七十八元美元。

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中油研判，雖地緣政治牽動國際油價，短期有波動，但還算穩定，後續仍是看川普的對等關稅政策，是否影響全球經濟、投資，進而牽動國際油價，虧損能否持續收斂還要再觀察。

中油肩負穩定國內物價任務，前五月政策吸收金額已達一九八億元，其中天然氣吸收最高約九十二億元、汽油約二十八億元、柴油約十四億元，LPG桶裝瓦斯也有六十四億元。

中油多次建議將「雙平穩」措施的「亞鄰最低價」、「九五無鉛汽油超過三十元平穩措施」適度調整，但近來以色列、伊朗衝突問題，總統賴清德已指示能源油價、民生用品等相關物價維持穩定；中油內部透露，因穩定物價會議已定調，此時調整時機不合時宜。

中油先前建議，亞鄰最低價可維持，但應將鄰國補貼納入考量，應該比較補貼前的金額，這可讓中油兼顧穩定物價任務，只是吸收額度縮小，減少中油虧損。

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