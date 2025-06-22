川普再嗆Fed不降息 揚言「換我自己上」

美國聯準會（Fed）最新決策維持利率不變，再次惹怒總統川普，他連發數則貼文怒轟聯準會主席鮑爾是「蠢人」、「笨蛋」及「明顯仇恨川普者」。（歐新社）

〔記者高嘉和／綜合報導〕美國聯準會（Fed）最新決策維持利率不變，再次惹怒總統川普，他在個人社群平台「真實社群」（Truth Social）上砲火全開，連發數則貼文怒轟聯準會主席鮑爾是「蠢人」、「笨蛋」及「明顯仇恨川普者」，還稱正考慮是否開除鮑爾，並任命自己掌管聯準會。

鮑爾先前明確指出，聯準會主席不受白宮直接指揮，依照法律，總統無權單方面將他免職。（美聯社資料照）

川普發文抱怨鮑爾不願將利率降至他認為的「應有水平」，即一％到二％，聲稱這將為美國每年節省高達一兆美元。他說，自己曾嘗試過各種方式與鮑爾互動，包括和善、中立、甚至不友善，但都「沒有用」。

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他說，美國幾乎沒有通貨膨脹，經濟狀況非常好，因此鮑爾只需要降低利率，「這樣我們就可以從利息成本中獲益」。

川普甚至質疑聯準會為何不推翻這個「不折不扣的蠢人」，並再次強調「他的任期不久後將結束」。鮑爾是在川普首度執政時獲任命為聯準會主席，任期至二○二六年。

鮑爾先前明確指出，聯準會主席不受白宮直接指揮，依照法律，總統無權單方面將他免職，且他本人也無意在川普施壓下辭職。

諾貝爾經濟學獎得主克魯曼分析，聯準會堅持不降息的原因有二，一是川普的政策讓聯準會陷入兩難，其次是已故聯準會前主席柏恩斯（Arthur Burns）的「陰魂不散」。聯準會制定利率政策需兼顧「就業最大化」和「物價穩定」的雙重法定職責，儘管通膨已回落，但川普的關稅政策卻為聯準會達成雙重目標製造了「大麻煩」。

尼克森時代的聯準會主席柏恩斯在一九七二年為確保尼克森競選連任成功，不顧通膨壓力維持低利率，因而背負釀成「停滯性通膨」的歷史罵名，這也成為之後歷任聯準會主席的警惕。

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