美增關稅 經長憂傳產 祭3招助廠商

經濟部長郭智輝接受電子媒體專訪。（資料照）

〔記者林菁樺／台北報導〕川普對等關稅緩衝期倒數，經濟部長郭智輝昨接受電子媒體專訪時坦言，台灣輸美最大宗雖是AI（人工智慧）伺服器等產品，但經濟部調查發現廠商應變能力強，政府較擔心仍是傳統產業，經濟部祭出三招協助廠商因應。

AI伺服器等產業應變力強

郭智輝指出，美國關稅政策充滿不確定性，他以鋼鋁關稅二十五％為例，突然又拉到五十％，而先前美國對台祭出三十二％對等關稅稅率，「的確是嚇一大跳」。行政院馬上推出因應措施，提出四千一百億元特別預算協助廠商，他拜託立法院同意該筆預算，而其中有一千億元要撥補台電，因台電虧損原因是對產業、民生電價補貼，並非台電不努力。

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他強調，工業電價需要維持競爭力，否則台灣以出口為導向，又得面對關稅壓力，而民生電價則要優先照顧；若被迫漲電價，大家都不願意，但不漲電價，沒辦法反映成本，且台電又不能倒。

郭智輝說，台電要解決的三百多億元利息，若有撥補就可降低負債，尤其夏天用電量增加，擔心跳電，就需要強韌電網，台電過去支持國家政策，國家有預算理應給予支持。

他還談到對等關稅，因全球AI伺服器高達九成來自台商，是對美順差最大的，這些台商規模較大、多有能力來應對，包括到墨西哥生產等，可享美墨加協定的零關稅，政府較擔心的是傳統產業。

開拓歐盟、土耳其市場

郭智輝表示，經濟部已透過降低成本、移轉基地與搶攻非美市場訂單等三方式協助廠商因應，且加速推動AI應用，也推出節能減碳補助，協助廠商將老舊設備耗能汰換，並積極開拓歐盟、土耳其市場。

他強調，台灣是第一輪談判對象，除關稅、也有貿易障礙等要跟美方溝通，需要一點時間，若美國可在時限前與日本、韓國、越南、歐盟等國完成談判，「當這幾個先談好，其他就會比較容易談」。

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