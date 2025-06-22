老公寓土地價值高 房貸成數65％起跳

雙北市公寓房貸成數至少都65％起跳、最高甚至超過74％。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕各部會打炒房措施不手軟，但對雙北市公寓的房貸成數衝擊反而不大，主因是雙北市多數老公寓坐落精華地段，土地遠比建物還具有價值，因此銀行認同度高，雙北市公寓房貸成數至少都六十五％起跳、最高甚至超過七十四％。

馨傳不動產智庫執行長何世昌表示，雖然部分老公寓屋齡達四、五十年，建物殘存價值不高，但老公寓土地持分大、重建價值高，若申貸者還款能力無虞，通常能順利取得房貸。

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根據聯徵中心二○○九年第四季至二○二四年第四季，雙北市公寓房貸平均核貸成數的數據，其中北市公寓高達二十五個季度是七成起跳，即便最少的一季，平均核貸成數也有六十四．六九％；而新北市公寓也有三十二個季度的核貸成數為七成起跳，即便最少的一季，平均也有六十六．二％。

銀行眼中放款安全標的

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德分析，雙北市老公寓因周邊房價高，因此市場性佳，也是銀行眼中放款安全的標的，包括貸款成數、利率等條件，都比非雙北市的公寓要更好，尤其北市精華路段公寓的土地含金量高，銀行對於雙北捷運站、市中心的公寓放貸意願也高。

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛提醒，雖然老公寓申貸時的鑑價會以市場成交行情作為比較案例參考，但屋齡較老的結構性因素，不可避免會壓縮到貸款期限；但公寓仍是許多首購族的心頭好，就算金融機構有限貸管制壓力，公寓的核貸成數也難降。

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