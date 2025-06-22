晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

老公寓土地價值高 房貸成數65％起跳

2025/06/22 05:30

雙北市公寓房貸成數至少都65％起跳、最高甚至超過74％。（記者徐義平攝）雙北市公寓房貸成數至少都65％起跳、最高甚至超過74％。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕各部會打炒房措施不手軟，但對雙北市公寓的房貸成數衝擊反而不大，主因是雙北市多數老公寓坐落精華地段，土地遠比建物還具有價值，因此銀行認同度高，雙北市公寓房貸成數至少都六十五％起跳、最高甚至超過七十四％。

馨傳不動產智庫執行長何世昌表示，雖然部分老公寓屋齡達四、五十年，建物殘存價值不高，但老公寓土地持分大、重建價值高，若申貸者還款能力無虞，通常能順利取得房貸。

根據聯徵中心二○○九年第四季至二○二四年第四季，雙北市公寓房貸平均核貸成數的數據，其中北市公寓高達二十五個季度是七成起跳，即便最少的一季，平均核貸成數也有六十四．六九％；而新北市公寓也有三十二個季度的核貸成數為七成起跳，即便最少的一季，平均也有六十六．二％。

銀行眼中放款安全標的

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德分析，雙北市老公寓因周邊房價高，因此市場性佳，也是銀行眼中放款安全的標的，包括貸款成數、利率等條件，都比非雙北市的公寓要更好，尤其北市精華路段公寓的土地含金量高，銀行對於雙北捷運站、市中心的公寓放貸意願也高。

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛提醒，雖然老公寓申貸時的鑑價會以市場成交行情作為比較案例參考，但屋齡較老的結構性因素，不可避免會壓縮到貸款期限；但公寓仍是許多首購族的心頭好，就算金融機構有限貸管制壓力，公寓的核貸成數也難降。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財