雙北老公寓 17年翻倍漲

雙北市公寓平均買賣契約

越老越保值 北市平均總價連70個季度破千萬元

老公寓則有公設比低、入手總價相較親民的優勢。（永慶房產集團提供）

〔記者徐義平／台北報導〕隨著房市經過多次多頭走勢，雙北市公寓越老越保值，尤其是新北市老公寓買賣契約平均單價、總價，十七年來更是翻漲一倍。

根據內政部不動產資訊平台最新統計，自二○○七年第三季有統計以來，北市公寓買賣契約平均總價已連續七十個季度、長達十七．五年突破一千萬元；新北市公寓平均總價也在二○二三年第三季站上一千萬元。

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信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德分析，北市住宅空置率低，加上缺乏大量重劃區供給，大樓住家本來就相對稀少，這幾年房價上漲後，對於周邊老公寓也有帶動效果。

觀察雙北市公寓平均單價、總價走勢，二○○七年第三季，北市公寓平均總價約一○七一．四萬元，平均單價約三十三．五九萬元，到了二○二四年第四季，北市老公寓買賣契約平均房價站上統計以來新高，每坪均價來到六十二．九七萬元，漲幅高達八十七％。

新北漲勢誇張 平均單價、總價漲127％、96％

新北市公寓漲勢更是誇張，二○○七年第三季平均單價約十八．○五萬元、平均總價約五三五．一六萬元，到了二○二四年第四季，平均單價已達四十一．一四萬元、總價達一○四九．四萬元，漲幅分別約一．二七倍、九十六％。

無虛坪、總價相對低廉 購屋族成家圓夢

馨傳不動產智庫執行長何世昌指出，因房價見回不回，預售屋房價高昂，單價與總價相對低廉、且實坪多而虛坪少的老公寓，成為購屋族成家圓夢的標的；另近年雙北市老屋重建加速，促使部分投資置產族提早布局重建商機，也助漲公寓房價。

謄本看不到的特殊誘因 另類價格支撐

主計總處人口與住宅普查也發現，全台建物樓層數落在二至五樓的比例高達五十八．八％；高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛指出，其中北市為五十一．八％、新北市約四十六．七％，顯示公寓在北市占比相對高，即便公寓在機能、安全、管理上都有先天上的缺陷，但在北市卻是主流，除了低公設、土地高持分優勢外，還會有許多謄本看不到的特殊誘因，如增建、補登、重建、收益等，形成另類價格支撐。

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