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政院將拍板 6年投入270億元 強化次世代通訊網路韌性

2025/06/22 05:30

國科會第15次委員會議5月召開，會後發布次世代通訊科技發展方案草案，展現台灣國際競爭力。（資料照，國科會提供）國科會第15次委員會議5月召開，會後發布次世代通訊科技發展方案草案，展現台灣國際競爭力。（資料照，國科會提供）

〔記者鍾麗華／台北報導〕次世代通訊為賴政府推動的「五大信賴產業」之一，行政院近期將核定「次世代通訊科技發展方案」，規劃二○二五至二○三○年投入二七○億元，預估帶動地面設備產值從二○二四年的二四四一億元，增加到二○三○年的三二○○億元，成長約三十一％。

帶動地面設備產值 2030年增至3200億元

行政院推動「五大信賴產業」，其中透過次世代通訊產業，強化我國全域通訊網路韌性，除因應未來6G發展，布局6G關鍵自主技術外，並將整合地面與衛星網路，發展各項應用場域與解決方案，目標為二○二八年創造衛星通訊整合應用服務產值達三百億元。

國科會與經濟部、數發部、教育部、通傳會及國家太空中心，提出「次世代通訊科技發展方案」，已於十六日報行政院審查中，預計六年投入二七○億元，透過關鍵應用服務落地、建構實驗網、加速技術研發、強化產業生態系跨部門協作等策略，加速台灣通訊產業布局。

布局6G自主技術 發展低軌衛星通訊

方案同時搭配第三期國家太空科技發展長程計畫，協助台灣業者切入服務商特有技術規格，發展包括通訊晶片、關鍵零組件與通訊系統等產品，除提升台灣次世代通訊技術自主性，也會加強法規、人才培育，建構國內完整生態系。

行政院表示，次世代通訊產業推動目標，包括研發自主技術6G基地台，其軟硬體自主率達八十％，發展國產自主低軌衛星地面設備通訊系統，通訊關鍵零組件自製率八十％，以及二○二七年發射首顆B5G低軌通訊衛星，建立自主星鏈。

攜手亞馬遜衛星系統 打造台灣「星網」

官員指出，台灣自主開發衛星預計發射「二加四」顆，兩顆實驗型B5G衛星中的第一顆預計二○二七年升空，至於與業界攜手研製的四顆衛星最快二○二九年發射，搭配與亞馬遜旗下網路衛星系統部門Kuiper的合作，打造台灣「星網」。

官員解釋，低軌衛星通訊是6G核心關鍵，其產業鏈包含衛星本體、星系網路、地面站、終端設備、通訊系統、應用服務等次產業，同時兼具國安與民生需求，並有相當大的市場規模。雖然台灣的4G與5G已相當完善，但在偏鄉、海面及高空，地面基地台無法完整覆蓋，勢必依賴低軌通訊衛星。

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