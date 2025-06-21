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飆股幕後》強韌電網訂單穩健 億泰6月大漲6成

2025/06/21 05:30

電線電纜廠億泰本月股價暴衝，6月初還在26、27元價位，昨收盤來到42.65元，月線漲幅超過6成。圖為億泰產品。。（取自官網）電線電纜廠億泰本月股價暴衝，6月初還在26、27元價位，昨收盤來到42.65元，月線漲幅超過6成。圖為億泰產品。。（取自官網）

記者林菁樺／特稿

電線電纜廠億泰（1616）受惠台電強韌電網訂單，在手訂單超過20億元，加上持續進行資產活化等，本月股價暴衝，6月初還在26、27元價位，昨收盤來到42.65元，月線漲幅超過6成。

億泰股價漲勢兇猛，成為當沖客熱愛標的，18日起當沖量大增，當沖比更高達8成，遭證交所列入注意股；億泰也公布自結5月稅後盈餘1.04億元，每股稅後盈餘（EPS）達0.55元，表現已快優於今年第一季的0.6元。

不過，億泰5月繳出亮眼獲利，與匯兌利益有關，關鍵在億泰營收比重有86%來自電力電纜，其中，銅料成本在原物料成本比重約在60%至95%不等，且國內不產銅，仰賴進口供應，而進口銅以美元計價，可受惠新台幣升值、成本下降。

台電強韌電網十年大單，最受惠是重電族群，而億泰主要是吃「配電系統強韌計畫」高壓電力電纜商機。以本月來看，億泰已爆出32.7萬張交易量，三大法人外資買超最積極，6月以來已買超1.68萬張，推升股價勁揚，不過投資人要注意，億泰股價短線漲多，已連2日由紅翻黑。

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