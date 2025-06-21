運價疲軟 美西線再暴跌32%

最新一期的上海集裝箱出口運價指數（SCFI）再跌218.65點來到1869.59點，跌破2000點，跌幅10.47%，為連2跌，四大主要航線都走跌。（陽明提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕繼上週運價下跌6.7%、美西線大跌26.5%後，最新一期的上海集裝箱出口運價指數（SCFI）再跌218.65點來到1869.59點，跌破2000點，跌幅10.47%，為連2跌，四大主要航線都走跌，其中，遠東到美西航線跌幅最高，又暴跌32.71%，跌破3000美元大關。

市場人士指出，美中兩國高關稅豁免期到8月9日為止，而從遠東出貨到美國進關的時程估算，往美西最晚要7月第3週前出貨，美東則要再提前1個月，也就是本週，但在美國線船舶供給增多，以及貨量略微減少下，導致美國線運價暴跌，並預估下週運價還會再跌。目前下週現貨市場，美西線每FEU（40呎櫃）報價2500美元、美東線4700美元，歐洲線每FEU介於2700-3000美元。

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最新SCFI顯示，遠東到歐洲線每TEU（20呎櫃）運價為1835美元，下跌9美元，跌幅0.48%；地中海線每TEU為3063美元，下跌127美元，跌幅3.98%；美西每FEU為2772美元，暴跌1348美元，跌幅32.71%；美東每FEU為5352美元，下漲1393美元，跌幅20.65%。近洋線方面，遠東到新加坡每TEU運價為460美元，上漲5美元，漲幅0.1%。

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