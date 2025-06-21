晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

運價疲軟 美西線再暴跌32%

2025/06/21 05:30

最新一期的上海集裝箱出口運價指數（SCFI）再跌218.65點來到1869.59點，跌破2000點，跌幅10.47%，為連2跌，四大主要航線都走跌。（陽明提供）最新一期的上海集裝箱出口運價指數（SCFI）再跌218.65點來到1869.59點，跌破2000點，跌幅10.47%，為連2跌，四大主要航線都走跌。（陽明提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕繼上週運價下跌6.7%、美西線大跌26.5%後，最新一期的上海集裝箱出口運價指數（SCFI）再跌218.65點來到1869.59點，跌破2000點，跌幅10.47%，為連2跌，四大主要航線都走跌，其中，遠東到美西航線跌幅最高，又暴跌32.71%，跌破3000美元大關。

市場人士指出，美中兩國高關稅豁免期到8月9日為止，而從遠東出貨到美國進關的時程估算，往美西最晚要7月第3週前出貨，美東則要再提前1個月，也就是本週，但在美國線船舶供給增多，以及貨量略微減少下，導致美國線運價暴跌，並預估下週運價還會再跌。目前下週現貨市場，美西線每FEU（40呎櫃）報價2500美元、美東線4700美元，歐洲線每FEU介於2700-3000美元。

最新SCFI顯示，遠東到歐洲線每TEU（20呎櫃）運價為1835美元，下跌9美元，跌幅0.48%；地中海線每TEU為3063美元，下跌127美元，跌幅3.98%；美西每FEU為2772美元，暴跌1348美元，跌幅32.71%；美東每FEU為5352美元，下漲1393美元，跌幅20.65%。近洋線方面，遠東到新加坡每TEU運價為460美元，上漲5美元，漲幅0.1%。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財