童子賢：以色列鐵穹系統 搭載台灣先進工業電腦

和碩董事長童子賢昨日以「川普2.0對產業的影響與因應之道」作為專題演說主軸。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕電子大廠和碩（4938）董事長童子賢昨日接受媒體聯訪時，談到地緣政治衝突與全球高科技產業發展時，特別點出以伊戰爭中，以色列鐵穹防空系統其實就搭載了台灣製造的工業電腦，由此可見台灣科技產品早已在不知不覺中，逐漸滲透全球戰略核心領域。

以色列多次使用鐵穹防空系統，攔截來自周邊阿拉伯地區的飛彈、火箭彈。（法新社檔案照）

避開中韓價格戰 台聚焦價值技術

童子賢表示，台灣產業的價值不只體現在出口數字或品牌能見度上，而是深植在全球高科技系統的底層基礎。以鐵穹防空系統為例，其背後所需的精密運算與即時反應，仰賴的正是台灣業者所供應的先進工業級計算設備。

請繼續往下閱讀...

進一步觀察台灣產業體質，童子賢認為，台灣幸運避開了中韓電子產業之間激烈的價格戰。過去十年中國大量補貼發展面板、造船、記憶體與太陽能產業，造成南韓遭遇嚴重傾銷衝擊，但台灣在相關領域的涉入有限，反而得以集中資源，發展難以替代的高附加價值技術。

台AI與先進晶片 全球無替代來源

「AI與先進晶片，是目前全球找不到替代供應者的領域，台灣在這方面的產業配合度與成熟度非常高」，童子賢強調，以台積電（2330）的兩奈米製程為例，競爭國家即使因匯率升值而價格較低，也不可能在短期內打造出同等技術。這類「十年磨一劍」的高門檻產業，台灣具有高度轉嫁能力，能因應外部變動維持產業韌性。

談到產業出口前景，童子賢坦言，下半年才是科技業的旺季，因此，現在不必對於單一季節性波動過度解讀，也不需要將整體市場焦點過度集中於美國，畢竟全球還有7成的市場來自美國以外地區，值得台灣繼續努力耕耘。

童子賢提到，現在台灣企業普遍面對匯率升值的壓力，但可區分產品類型來因應，如果是具有替代性質的標準化商品，升值確實會帶來出口壓力，不過若是台灣獨有的技術、製程或專業能力，就有條件將成本轉嫁給客戶。「我們的產品如果全球找不到第2家，那就不會被輕易取代。」

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法