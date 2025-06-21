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新一輪經發會7月登場 政院擬通過「AI新十大建設」

2025/06/21 05:30

行政院長卓榮泰昨日出席媒體論壇時表示，新一輪經濟發展委員會預計7月再次登場，現正緊鑼密鼓地籌備中，預計通過「AI新十大建設」。（資料照）行政院長卓榮泰昨日出席媒體論壇時表示，新一輪經濟發展委員會預計7月再次登場，現正緊鑼密鼓地籌備中，預計通過「AI新十大建設」。（資料照）

〔記者鍾麗華／台北報導〕行政院長卓榮泰昨天出席媒體論壇時表示，新一輪經濟發展委員會七月將再次登場，現正緊鑼密鼓籌備中，預計通過「AI新十大建設」，目標二○四○年創造十五兆元產值、五十萬個高薪就業機會，打造台灣成為「AI科技智慧島」。

卓揆提到，受惠於AI及高速運算等科技發展，今年一月至五月我國出口較去年同期成長二十四．三％，預估今年全年經濟成長率可達三．一％。即便面臨全球經濟政策不穩定，台灣仍有相當好的經濟前景，主要是在半導體先進製程具有領導地位、財政狀況穩健，並具有堅強的淨對外資產部位等三大優勢，形成強勁經濟力的基石。

卓揆強調，美國新關稅政策帶動全球供應鏈重組與移轉，台灣將掌握此一契機，加速導入AI應用，除協助我國高科技產業持續在世界取得領先地位外，更將運用政府最大能量幫助中小微企業進行淨零與數位雙軸轉型，進一步打通國內外通路。

卓揆指出，國發會、國科會與相關部會正研擬「AI新十大建設」，期待在二○四○年創造十五兆元產值、五十萬名高薪就業機會，進一步帶領台灣在關鍵技術、產業能力及基礎建設等各方面向上發展。而行政院正緊鑼密鼓籌辦下次的經發會，預計七月召開，屆時將向與會委員及顧問說明「AI新十大建設」，後續也會適時向全國人民說明這一項跨時代的新建設。

據了解，卓揆已於十七日聽取國發會、國科會口頭報告「AI新十大建設」，包含三個智慧應用、三個關鍵技術以及四個基礎建設，規劃期程長達十年，前四年經費規模上看兩千億元；此外，國發基金將有千億資金挹注百工百業AI化。

「AI新十大建設」將納入兆元軟體平台產業、產業應用百萬家、全民智慧生活圈、矽光子技術全球領先、進入量子運算領先群、智慧機器人技術發展、主權AI及算力、五十萬人才與千億資金、智慧政府與資料治理、區域AI均衡發展等項目。

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