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AI拉貨潮超強 5月外銷訂單連4紅

2025/06/21 05:30

外銷訂單5月主要接單貨品外銷訂單5月主要接單貨品

美國接單金額達210.9億美元創歷史新高 年增40.1％、4年最大增幅

〔記者林菁樺／台北報導〕經濟部統計處昨公布五月外銷訂單金額達五七九．三億美元、年增十八．五％，寫下連四紅，主要還是來自AI（人工智慧）、高效能運算等需求超乎預期強勁，且因美國對等關稅暫緩帶來拉貨潮，美國接單金額達二一○．九億美元，創歷史新高，增幅四十．一％，創近四年最大增幅。

五月外銷訂單金額五七九．三億美元，表現優於預期。統計處代理處長黃偉傑表示，半導體、伺服器等與AI應用有關產品表現「比想像中強勁許多」，且相對不受關稅影響；至於一至五月外銷訂單二六三八億美元、年增十五％。

資訊通信、電子仍雙強

五月外銷訂單主要接單貨品仍以資訊通信的一八二億美元、電子產品的二一五．七億美元呈現「雙強」。基本金屬、塑橡膠製品、化學品仍較去年同期衰退，減幅均達雙位數；至於機械產品受惠自動化設備需求熱絡，加上工具機訂單成長，年增六．八％。

傳產表現能否回穩？黃偉傑分析與兩因素有關，因AI獨強支撐經濟，消費端沒有明顯復甦，加上中國產能過剩、供過於求，向全球低價傾銷，這兩因素目前並沒有顯著改善。

另外，五月美國接單金額二一○．九億美元，創歷史新高，增幅四十．一％，創近四年最大增幅，包括電子產品增三十四．三億美元、資通信產品增二十一．四億美元；而東協訂單金額一一三．一億美元，也創新高。

經濟部預估，六月外銷訂單金額五三○億到五五○億美元，最高年增幅達二十．七％；上半年外銷訂單金額估三一六八億到三一八八億美元，年增幅十五．三％到十六％。

部分廠商︰拉貨潮趨緩

黃偉傑分析，關稅造成的拉貨潮，可能讓下半年旺季提前在上半年發酵，造成「前高後低」；但若關稅底定、經濟狀況好轉、需求上來，將是另一情況，因此要再進一步觀察對等關稅結果。而根據經濟部調查，傳產等部分廠商反映拉貨潮有減緩趨勢。

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