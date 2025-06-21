新華泰富涉內線交易 董座等7人交保

股票上櫃公司「新華泰富」高層傳出疑涉內線交易案，台北地檢署前日指揮搜索，約談現任、前任董事長等七人調查，昨諭知七人全數交保候傳。（資料照）

〔記者楊國文、張文川／台北報導〕芝麻街美語補習班母公司、股票上櫃公司「新華泰富」高層傳出疑涉內線交易案，檢調獲報，公司六年前決定出售時值八億多元的桃園中壢三千坪土地，時任許姓董事、羅姓監察人於發布重訊前竟偷偷買股，鄒姓董事則涉傳遞內線消息，另疑涉引入中資不法，台北地檢署前日指揮搜索，約談現任、前任董事長等七人調查，昨諭知七人全數交保候傳。

台北地檢署昨日凌晨複訊後，認為全案尚有事證有待進一步調查，以時任董事長何佳洲涉犯證券交易法的內線交易罪、兩岸人民關係條例，諭知八十萬元交保，前董事長徐堂榮、現任董事長李文杰則涉犯兩岸人民關係條例，均諭知以五十萬元交保，三人均遭限制出境、出海。

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另外，檢方認定鄒姓董事、羅姓監察人、許姓董事等三人，涉犯證交法的內線交易罪，各諭知十萬元交保候傳，李姓財務以三萬元交保。

檢調調查，新華泰富於二○一九年十二月廿七日發布重訊，公告出售桃園市中壢區三一四一坪土地，每坪廿七萬餘元，交易總價值八．五億元。

時任鄒姓董事於公司發布此項重訊前，將此重大內線訊息傳遞給當時的許姓董事、羅姓監察人等人，許、羅身為內部人，卻於重訊發布前的內部人禁止交易期間，各投入數十萬元違法買賣新華泰富股票，涉嫌內線交易。

另涉中資入股3成 檢調調查中

此外，該公司近期因市場派、公司派經營權之爭，訊息戰正酣，檢調接獲檢舉指出，二○一五年至二○一六年間中國資金入主新華泰富，約占公司三成股權，質疑違反兩岸人民關係條例，有必要調查有無不法。

台北地檢署前日指揮台北市調查處、新竹市調查站，持搜索票搜索時任董事長何佳洲等七名被告住所及新華泰富公司等十一個處所，並約談七人到案，並有多名證人作證，陸續移送北檢複訊。

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