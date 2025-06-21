國泰金「6月國民經濟信心調查」 景氣、股市展望樂觀 房市看法分歧

國泰金控昨發布最新《六月國民經濟信心調查》，顯示台灣民眾對於景氣展望與股市的樂觀情緒同步走揚。（資料照）

〔記者吳欣恬／台北報導〕國泰金控昨日發布最新《六月國民經濟信心調查》，顯示台灣民眾對於景氣展望與股市的樂觀情緒同步走揚，消費意願也隨之回升，但民眾買房意願小幅下降、賣房意願小幅上揚，對房市看法多空分歧。

調查顯示，景氣現況樂觀指數反彈至負四十一．三，展望樂觀指數亦同步走揚至負三十二．七；大額消費意願指數上升至負一．七，耐久財消費意願指數微幅走高至負十九．六；但民眾買房意願小幅下降至負四十七．一，賣房意願反而小幅上揚至負二十六．八，反映出對房市態度的分歧。

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預期今年經濟成長升至2.61％

主計總處預估二○二五年台灣經濟成長率為三．一％，消費者物價指數年增率為一．八八％；但國泰金控調查顯示，民眾對於二○二五年經濟成長率的平均預期值僅上升至二．六一％，其中有六十三％的民眾認為經濟成長率會低於三％；對於通貨膨脹，民眾的平均預期值為二．三％，更有六十八％民眾預期將高於二％，顯示民眾對經濟成長的預估比官方保守，而對通膨的預期則相對較高。

股市方面，隨著美中貿易戰緊張情勢趨緩，全球經濟數據短期穩健，國際股市呈現震盪偏升的趨勢；民眾對於台股的樂觀指數持續上揚至負五．五，風險偏好指數也同步轉佳至一．五。

49％維持持有債券ETF部位

報告也特別針對民眾對於債券ETF的投資偏好進行深入調查，結果顯示，約四十九％的民眾計畫在未來一年內維持既有的債券ETF部位不動，另有約四十二％的民眾傾向未來一年買進債券ETF，其中十二％計畫在買進一年內等待機會賣出（短期賣出），而三十％則打算買進後持有超過一年才賣出（長期持有），僅有約十％民眾計畫在未來一年賣出目前的債券ETF部位。

這項調查期間是六月一日至七日，透過電子郵件問卷發送給國泰人壽官方網站會員及國泰世華銀行客戶，共有一萬二七一八份有效問卷。

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