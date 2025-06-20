盤勢分析》外資空單續增 中小型股「沖」場面

台股昨日賣壓再起，電子、金融、傳產全面下跌，加權指數陷入22000點保衛戰。（中央社）

以伊戰事持續升溫，美國聯準會維持利率不變，但態度偏鷹，加上外資期貨換倉後淨空單大增，市場信心不足，台股昨日賣壓再起，台積電（2330）、聯發科（2454）領跌，電子、金融、傳產全面下跌，加權指數陷入22000點保衛戰，僅有機殼、軸承、軍工、矽光子等相關個股相對強勢，加權指數終場大跌353.23點，跌破5日線、10日線與年線，收在22003.5點，險守22000點大關，成交量約3362億元。

三大法人昨同站賣方，其中外資賣超214.7億元、投信賣超21億元、自營商賣超52.9億元；外資台指期淨空單昨增加336口，累積外資期貨淨空單高逾4.53萬口。

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啟發投顧副總容逸燊分析，台股指數暫時拉回整理，台指期結算過後，外資淨空單增加到4.5萬口之上，在新台幣走貶下，外資買盤將縮手，內資主力往中小型股操作，以色列和伊朗衝突持續，若美國參戰，將引發較大區域戰爭，以及伊朗封鎖荷姆茲海峽，先行指標可以觀察油價，目前權值股暫時遭到壓力，建議選股往中小型股，但中小型股輪動速度較快，建議短線操作，或以當沖、隔日沖去做搭配。

統一證券指出，FED維持利率不變，點陣圖表示今年底前仍有兩次降息的可能性，Fed主席鮑爾在會後表示將觀察川普關稅對通膨的影響後再行動，但前天台指期結算後，外資空單持續轉倉並增加逾4.5萬口之上，仍須提防高檔震盪。（記者卓怡君）

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