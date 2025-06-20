晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

股東會速報》新台幣升值 鈊象成長煞車

2025/06/20 05:30

鈊象董座李柯柱看全年穩健成長、Q3英國貢獻營收，惟匯率縮減成長幅度。（記者張慧雯攝）鈊象董座李柯柱看全年穩健成長、Q3英國貢獻營收，惟匯率縮減成長幅度。（記者張慧雯攝）

〔記者張慧雯／台北報導〕遊戲股王鈊象（3293）昨（19）日舉行股東會，董事長李柯柱表示，授權遊戲業務表現亮眼，成為推動營收與獲利成長的主力引擎，預估今年營運持續成長，下半年應可優於上半年；至於匯率方面，總經理江順成坦承，目前1-5月的確出現3億元左右的匯損，且鈊象七成營收以美元計價，換算回台幣會減少，恐壓縮全年營收成長幅度。

江順成解釋，1-5月營收成長26%，但獲利恐無法同步成長兩成以上，6月開始若台幣匯率穩定，匯損就會少一些，不過鈊象七成多的營收以美元計價，換回台幣會少一成多，恐壓縮全年成長幅度。

至於5月初已提前取得英國市場的線上博弈執照，鈊象線上事業處處長楊慶安表示，預計第三季可開始貢獻營收，未來歐洲市場將添動能；李柯柱也補充，目前申請中的博弈執照，美國（其他州）進度可能會比較快一點，歐洲也有正在申請中的國家，對鈊象來說，今年成長動能首重還是東南亞市場、美國第二，歐洲是長遠的布局、未來可期。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財