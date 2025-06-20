股東會速報》新台幣升值 鈊象成長煞車

鈊象董座李柯柱看全年穩健成長、Q3英國貢獻營收，惟匯率縮減成長幅度。（記者張慧雯攝）

〔記者張慧雯／台北報導〕遊戲股王鈊象（3293）昨（19）日舉行股東會，董事長李柯柱表示，授權遊戲業務表現亮眼，成為推動營收與獲利成長的主力引擎，預估今年營運持續成長，下半年應可優於上半年；至於匯率方面，總經理江順成坦承，目前1-5月的確出現3億元左右的匯損，且鈊象七成營收以美元計價，換算回台幣會減少，恐壓縮全年營收成長幅度。

江順成解釋，1-5月營收成長26%，但獲利恐無法同步成長兩成以上，6月開始若台幣匯率穩定，匯損就會少一些，不過鈊象七成多的營收以美元計價，換回台幣會少一成多，恐壓縮全年成長幅度。

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至於5月初已提前取得英國市場的線上博弈執照，鈊象線上事業處處長楊慶安表示，預計第三季可開始貢獻營收，未來歐洲市場將添動能；李柯柱也補充，目前申請中的博弈執照，美國（其他州）進度可能會比較快一點，歐洲也有正在申請中的國家，對鈊象來說，今年成長動能首重還是東南亞市場、美國第二，歐洲是長遠的布局、未來可期。

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