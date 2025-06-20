股東會速報》晶華住房與餐飲 今年業績雙成長

晶華董事長潘思亮指出，目前在商務客回流、以及餐飲業績持續創紀錄下，看好晶華今年住房、餐飲都會穩定成長。（記者王憶紅攝）

〔記者王憶紅／台北報導〕晶華（2707）昨日舉行股東會，董事長潘思亮表示，現在台灣出口產品集中在美國，廠商可以提高價格，轉嫁給美國廠商、消費者買單，關稅戰對台灣影響雖有，但沒有想像的大，且關稅戰最緊張的時間已經過去了，目前是以色列、伊朗戰事最為嚴重，因為戰事會導致石油價格走高，造成通膨，影響全球經濟表現。

就未來展望，潘思亮指出，目前在商務客回流、以及餐飲業績持續創紀錄下，看好晶華今年住房、餐飲都會穩定成長，另外，晶華持續佈局海內外據點，其中，麗晶品牌在海外新據點開幕挹注下，今年權利金收入已較去年倍增，而未來二、三年，麗晶、捷絲旅在台灣、海外都將陸續開出新據點，隨新據點陸續加入，每年營收都以雙位數成長為目標。

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針對政府下半年預計開放移工，潘思亮說，缺工是國旅品質下降的原凶，主要是缺工造成服務品質下降、房價提高，進而導致國旅衰退，這是惡性循環，只要把缺工解決，國內旅遊品質就會變好，呼籲政府要大力開放移工數量。

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