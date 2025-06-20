東陽加速美擴廠 堤維西Q3提前投產

美國關稅及匯率不確定性高，車燈大廠堤維西創辦人吳俊佶（左）和董事長吳國禎（右）父子表示，美國底特律廠將提前至今年第3季小批量生產，明年放量生產。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕美國關稅及匯率不確定性高，車燈大廠堤維西（1522）美國底特律廠將提前至今年第3季小批量生產，明年放量生產；東陽（1319）美國德州廠也將加速擴建，為AM（售後市場）未來3~5年成長需求做好準備。

東陽昨召開股東會，陽總裁吳永祥（左二）表示，近期在關稅議題及匯率波動等不確定性因素影響，市場觀望情緒濃厚，客戶下單亦轉趨保守，東陽仍按既定計劃擴廠。 （東陽提供）

堤維西創辦人吳俊佶表示，北美設廠不是這兩年才規劃，早在美國總統川普1.0關稅戰就開始，將打造第二產業供應鏈，切入電控系統照明的設計及製造，今年因關稅未定、匯率未定而加速推動。

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他說，汽車電控系統照明設計和製造主要供應內需市場，並同時供應電動車和燃油車，不受匯率影響，第一波重點市場在中國和美國，中國電動車成長很快，堤維西中國常州兩個廠、重慶及昆山4個廠已接單出貨，有高達7~8成供應新能源車。

堤維西董事長吳國禎表示，目前OE（原廠代工）業務占堤維西合併營收比重約20%至30%，新建的美國廠投資約1500萬美元（約新台幣4.5億元），未來OE業務將以美國為核心，鎖定全球3大車廠，產能將隨著客戶端和市場需求彈性調整，創造堤維西下一個成長的動能。

東陽總裁吳永祥表示，近期在關稅議題及匯率波動等不確定性因素影響，市場觀望情緒濃厚，客戶下單亦轉趨保守，但東陽仍按既定計劃擴廠，鞏固市場地位，台南科工廠預計於下半年即可完工運轉。

至於七股科工區新廠5月底動工，預定明年底完工投產；新市產業園區新廠預計明年中交地，於2027年初動工；美國德州廠也加速擴建，為AM市場未來3~5年成長需求做好準備。

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