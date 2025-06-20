陽明︰關稅戰影響減弱 Q3正向看待

陽明對第3季正向看待。（陽明提供）

關注以伊戰火 擔心衝擊中東線

〔記者王憶紅／台北報導〕貨櫃航商陽明（2609）昨日召開法說會，陽明指出，關稅戰影響性從4月高點慢慢向下修正，市場需求也從4月開始回升，若未來關稅影響小，第3季是出貨旺季，市場將朝正向發展，至於第4季則很難預測，仍須密切關稅戰後續發展。

陽明表示，下半年影響海運市場的變數，除關稅外，地緣政治風險也要觀察，目前荷姆茲海峽、波斯灣沒有封鎖跡象，而中東航線是海運聯盟架構，目前聯盟正在討論荷姆茲海峽若被封鎖的因應對策，荷姆茲海峽一旦被封鎖，海峽以西會造成大影響，在各航商納入航行安全考量下，勢必對中東線造成衝擊。

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陽明指出，美中高關稅暫緩到8月9日，因此從遠東出貨到美國進關，美西航線最晚要在7月第3週前出貨，美東要提前1個月，若未來美中關稅持續目前稅率，對海運市場則是正面。

在運價方面，陽明指出，上海出口集裝箱運價指數（SCFI）近期介於2000～2200點，已從第一季的谷底回升，而第三季是歐美線旺季，在關稅戰短期影響較少下，對6月下半旬到第3季的運價正面看待，但第4季難以預測，不過，船商調整策略頗快，會視市場供需而立即調整。

陽明表示，美國線運價上週大幅回檔，主要是船商短期增加加班船，供給大幅往上，造成運價回檔，不過目前現貨市場價格仍比4月底、5月上旬高，未來運價要看航商對加班船供給狀況，預期近期就在此區間小幅波動，至於7月是否會加徵通用費率GRI，仍要看市場供需狀況。

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