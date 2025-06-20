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緯創竹北產能 輝達全包 AI訂單能見度達1年

2025/06/20 05:30

緯創董事長林憲銘（右）、總經理林建勳（左）昨日出席位於新竹縣AI智慧園區的竹北全球營運總部。（記者方韋傑攝）緯創董事長林憲銘（右）、總經理林建勳（左）昨日出席位於新竹縣AI智慧園區的竹北全球營運總部。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／新竹報導〕電子大廠緯創（3231）昨日竹北AI智慧園區正式啟用。總經理林建勳表示，該廠定位為緯創全球最高階AI伺服器的生產基地，「整棟產能都是給NVIDIA（輝達）」，目前訂單能見度已看到明年5月，將滿足持續湧入的AI伺服器需求。

緯創資通位於新竹縣AI智慧園區的竹北全球營運總部，昨]正式開幕。（記者廖雪茹攝）緯創資通位於新竹縣AI智慧園區的竹北全球營運總部，昨]正式開幕。（記者廖雪茹攝）

全球核心基地 續擴增A2廠房

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林建勳指出，竹北AI總部是緯創全球製造佈局中的核心基地，新的A1廠區專門負責最新一代AI伺服器生產。為因應未來產能需求，集團也租下相鄰的聯發紡織（1459）廠房，規劃為A2廠，現正進行改裝，預計最快明年投產。原有的湖口廠也會持續運作，負責既有的AI產品。

林建勳說，緯創目前與客戶之間的訂單採「一年滾動預測」，現在AI伺服器訂單依然強勁，能見度已看到明年5月，整體下半年表現「不會差」，持續優於預期。相較之下，PC業務則面臨關稅與匯率不確定性，成長動能相對保守。

在海外布局方面，緯創德州廠預計明年開始量產，屆時將與台灣基地共同分擔AI伺服器訂單。目前緯創在德州已有上千人的維修中心，未來生產人力將依訂單狀況逐步擴編，而緯創全球AI伺服器產線規模可能擴增至10座，但實際數據仍需視市場發展與客戶需求而定。

林憲銘︰AI未來國力象徵

緯創董事長林憲銘強調，AI不只是一個產品，而是未來國力的象徵，「國家的力量是來自怎麼駕馭AI」，緯創現在已有足夠的力量貢獻給台灣。企業要善用台灣資源，創造最大附加價值，並透過全球布局，擴大影響力與夥伴網絡。

林憲銘強調，未來AI發展將整合硬體、軟體與算力，達到預測未來、減少錯誤的目標，甚至開創新世代應用。緯創能為台灣科技產業打造更強韌的基礎，讓台灣邁向更強壯、更富裕、也更有內涵的未來。

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