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期交所配發股利4.1元 今年目標4億口

2025/06/20 05:30

台灣期貨交易所昨日召開114年股東常會，由董事長吳自心主持。（期交所提供）台灣期貨交易所昨日召開114年股東常會，由董事長吳自心主持。（期交所提供）

〔記者高嘉和／台北報導〕台灣期貨交易所十九日召開股東常會，由董事長吳自心主持，證期局期貨管理組副組長耿一馨列席指導。本次股東常會通過每股配發股利四．一元（含現金股利二．五元及股票股利一．六元）之盈餘分派案。

台灣期貨市場去年總交易量及日均量分別為三．九五億口、一六三．四萬口，連續五年交易量突破三億口，表現相當穩健，今年期待力拚四億口目標。期交所去年稅後淨利達四十二．五六億元，每股稅後盈餘六．八四元。

吳自心表示，期交所近年研發多元化商品及接軌國際之交易結算制度有成，國內期貨市場得以穩健發展。

期交所將於六月底推出週五到期台指選擇權，增強期貨市場對各類風險事件的即時應對能力，並將金融期貨及小型金融期貨納入盤後交易，同時優化三階段漲跌幅機制及動態價格穩定措施，提供市場更安全的交易環境。

也將於七月一日起實施新台幣利率交換契約（IRS）應集中結算；持續赴海外引資及參加各項國際活動增進交流與合作；響應主管機關推動我國成為亞洲資產管理中心政策，推廣多元化商品並舉辦促進資產管理發展相關活動及人才培訓；持續落實永續發展作為，實踐企業社會責任。

吳自心說，未來一年將再接再厲研議新商品及新制度，持續推動台灣期貨市場繁榮發展，期望股東能繼續給予支持。隨後由總經理周建隆進行去年度營業及財務報告，並順利通過承認去年度營業報告書、財務報表及每股發放現金股利二．五元、股票股利一．六元之盈餘分派等案。

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