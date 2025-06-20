中國啤酒及鋼品課反傾銷稅 財部：7月9日前決定

財政部長莊翠雲表示最晚七月九日前公告初步調查結果，決定是否課徵臨時反傾銷稅。（記者叢昌瑾攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕中國產品低價傾銷，財政部三月十一日公告對中國進口啤酒及特定熱軋扁軋鋼品展開反傾銷調查，經濟部四月二十八日初步判定對國內產業造成實質損害。財政部長莊翠雲昨表示，最晚七月九日前公告初步調查結果，決定是否課徵臨時反傾銷稅，不會延後。

立委郭國文指出，今年五月中國啤酒進口年增59％，因為業者通知7月起要調整價格，進口愈多、囤貨愈多。（資料照）

立法院財政委員會昨邀請財政部、衛福部等進行專題報告，民進黨立委郭國文質詢指出，今年第一季中國啤酒在台灣市占率三十六％，台啤市占率從過往五成以上降至四成，跟中國啤酒接近「死亡交叉」，恐怕一年內就會被超過，經濟部已認定中國啤酒造成產業損害，接下來是否課徵臨時反傾銷稅？

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莊翠雲說明，經濟部四月底完成產業損害初步調查，財政部要在七十天內完成傾銷初步調查，因此最晚七月九日前公告初步調查結果，決定是否課徵臨時反傾銷稅，關務署非常積極地在處理，不會延後。關務署官員補充，中國進口特定熱軋扁軋鋼品反傾銷調查時程相同，也將於七月九日前公告初步調查結果。

5月大量進口啤酒 不排除追溯課稅

郭國文指出，今年五月中國啤酒進口年增五十九％，因為業者通知七月起要調整價格，進口愈多、囤貨愈多，對國內業者傷害愈大，是否可追溯九十天課稅？莊翠雲回應，目前有這樣的規定，業者可提出申請。關務署長彭英偉說明，要看展開調查前後三個月有無大量囤積，將調查是否符合要件。

今起禁境外IP連線使用EZWay委任

另外，海外網購族注意了！快遞包裹實名認證APP「EZWay易利委」發布通知，自今天（二十日）起禁止境外IP連線使用EZWay辦理實名認證註冊及實名委任作業，須以境內網路進行連線。關務署表示，正常使用EZWay的民眾，海外網購不受影響，若民眾人在國外，可在出國前或回國以境內網路連線EZWay回復確認。

為防杜冒名報關，關務署推出預先委任措施，快遞包裹通關前由民眾透過EZWay辦理委任，海關再受理通關。不過，近來海關查核發現，冒名報關者很多是以境外IP連線EZWay，因此決定禁止境外IP連線以避免冒名註冊。

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