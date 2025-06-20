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蕭美琴︰確保台灣AI供應鏈關鍵地位

2025/06/20 05:30

緯創資通竹北全球營運總部開幕，副總統蕭美琴（中）與董事長林憲銘（右四）、總經理林建勳（左四）等合影。（記者廖雪茹攝）緯創資通竹北全球營運總部開幕，副總統蕭美琴（中）與董事長林憲銘（右四）、總經理林建勳（左四）等合影。（記者廖雪茹攝）

〔記者廖雪茹／新竹報導〕位於新竹縣AI智慧園區的緯創資通竹北全球營運總部昨天開幕，副總統蕭美琴致詞表示，AI技術快速演進，重塑全球經濟產業發展，台灣正在轉型成為人工智慧島過程中，政府持續全力支持國內產業需求，確保台灣在全球AI供應鏈扮演關鍵戰略地位，當全世界最信賴的國際夥伴。

蕭美琴說，台灣是全球AI發展的重要推手，近期跟美方對話當中，提到美方扮演引領AI及工業化的角色，這當中沒有強大的台灣是辦不到的。台灣永遠是全球最完整靈活的供應鏈，結合完整上中下游供應商，台灣的黃金優勢不容易被複製；緯創總部在竹北AI園區開幕，是企業的里程碑，也是台灣科技能量備受肯定的象徵。

「Power Taiwan,Power future」，蕭美琴強調，期待AI串連台灣百工百業一起成長，持續在世界上打造亮眼的奇蹟。

開幕會上，輝達執行長黃仁勳特別錄影祝賀。新竹縣副縣長陳見賢表示，緯創進駐後，預估整個AI園區至少為新竹縣帶來四千個就業機會，可望創造一千億元以上產值。

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