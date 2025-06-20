台75.9萬人擁百萬美元資產 全球15名

瑞士銀行週三公布「2025年全球財富報告」顯示，台灣百萬美元富豪人數達75.9萬人，排名全球第15。（歐新社資料照）

瑞銀財富報告︰台灣成人平均財富924萬元 高於中位數的340萬元

〔編譯盧永山／綜合報導〕瑞士銀行週三公布「二○二五年全球財富報告」顯示，美國去年超過三十七．九萬人晉身百萬美元（新台幣二九六二萬元）富豪，平均每天增逾一千人，居全球之冠；台灣百萬美元富豪人數達七十五．九萬人，排名全球第十五。

報告指出，去年全球個人淨資產增加四．六％，其中美洲個人淨資產激增逾十一％，主要因為美元走勢穩定和金融市場表現亮眼。去年美國百萬美元富豪人數高達二三八三．一萬人，占全球的近四十％，中國則以六三二．七萬人居次，美中兩國涵蓋全球五十四％財富。

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日本百萬美元富豪人數達二七三．二萬人，全球排名第四；南韓為一三○．一萬人，排名第十；台灣為七十五．九萬人，排名第十五；香港以六十四．七萬人名列第十六；新加坡以三十三．一萬人位居第二十五。

此外，台灣成人平均財富過去五年增加三十五％，落在南韓的四十四％和挪威四十一％之後。目前台灣每名成人平均財富為三十一萬二○七五美元（新台幣九二四．四萬元），也排名全球第十五；但以中位數來看，台灣每名成人的財富中位數為十一萬四八七一美元（新台幣三四○．三萬元），與新加坡和南韓一樣，都是平均財富增速快於中位數。

報告指出，包括中、港和台灣的所謂大中華地區，去年個人淨資產在十萬美元至一百萬美元之間人數占全球二十八．二％，領先其他地區，其次是西歐的二十五．四％和北美的二十．九％。

全球逾80％成年人 資產不到10萬美元

但瑞銀樣本顯示，全球大多數人的淨資產都低於百萬美元門檻，逾八十％成年人口的淨資產不到十萬美元；整體而言，個人淨資產達到百萬美元以上者，僅占全球總人口約一．六％。

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