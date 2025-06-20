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Fed按兵不動 估年底前降息2次

2025/06/20 05:30

Fed主席鮑爾談話重點Fed主席鮑爾談話重點

通膨將升高 經濟成長降溫

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國聯準會（Fed）在週三利率政策會議後連續第四次維持利率四．二五％至四．五％區間不變；在美國總統川普的關稅措施開始生效，以及地緣政治緊張情勢升高下，Fed最新經濟預測顯示，美國通膨將升高且經濟成長將降溫，預計年底前至少會降息兩次。

Fed主席鮑爾在會後記者會上表示，並未看到美國經濟會在近期轉弱的跡象，但關稅將不可避免地推升通膨，「我認識的每個人都預測接下來幾個月通膨將顯著上升，因為總有人要為關稅買單」，關稅的影響將遍及製造商、進出口商和零售商，最終會有一部分轉嫁給消費者。

鮑爾指出，決策官員將等待數個月以了解關稅對通膨、支出和就業的影響，然後再做出更好的決定。這顯示Fed還需要一些時間才會調整利率。

Fed在會後也公布最新經濟預測，這是川普四月實施對等關稅以來的首次。

在利率部分，十九名決策官員中有十人預計年底前至少會降息兩次，但認為根本不會降息的人數由三月的四人增加至七人，認為僅會降息一次的有兩人，顯示決策官員的分歧擴大。

摩根大通資產管理公司組合經理人米斯拉（Priya Misra）表示：「決策人士一致同意維持利率不變，卻對利率點陣圖呈現分歧，顯示他們對通膨風險的看法不同。」

在通膨部分，Fed預測今年美國個人消費支出指數（PCE）將由三月的二．七％調高至三％。在經濟成長部分，Fed將今年美國GDP（國內生產毛額）成長預估由一．七％下修至一．四％。至於失業率部分，Fed將今年美國失業率由四．四％上修至四．五％。

Fed維持利率不變讓川普大為光火。川普週三在自家社群平台「真相社群」發文，抨擊鮑爾是「真正的蠢蛋」，指責Fed維持利率不變將傷害美國經濟，痛批「太遲了—鮑爾很糟糕，是個真正的蠢蛋，讓美國付出數十億美元代價」。

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