房市管制停看聽 示警都更案違約風險

央行統計，自二○二三年六月至今年四月間協助辦理的換屋案件中，有九成六於一年內完成換屋，平均出售期間約為三至八個月，顯示一年期換屋期限具合理性。。（記者徐義平攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕近期房市降溫，市場呼籲中央銀行放鬆房市管制措施。央行總裁楊金龍昨表示，五月不動產貸款集中度三十七．一％還是偏高，且當前僅見交易量修正，房價仍緩步上漲，因此現行房市信用管制措施將持續維持，將待九月理監事會議依據最新數據再行評估。但央行也示警，近來已有都更建案出現貸款違約，顯示潛在風險不可輕忽。

至於市場關注是否會有「第八波房市管制措施」？楊金龍表示，除非房市再度明顯升溫，目前各項房市指標包括交易量、房貸與建築貸款餘額年增率皆呈下滑趨勢，不動產貸款集中度雖有波動，但整體趨勢向下，除非上述指標又反轉向上，才有可能提出第八波。

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針對部分業者建議將都更貸款排除在總量控管之外，央行回應指出，此建議並不符合信用管制的原則。根據統計，截至今年五月底，全體銀行都更相關貸款餘額較去年八月底成長達二十％，年增率更達二十八．九％，明顯高於一般建築貸款的二．五％。央行強調，雖然都更與危老屬政策性貸款，但屬中長期性質，仍承受房市景氣波動風險，近來已有都更建案出現貸款違約，顯示潛在風險不可輕忽。

另外，針對外界關切「換屋族」因總量管制被銀行婉拒放貸，引發民怨一事；央行也特別說明，去年九月以來陳情個案並不多，共收到四十件換屋貸款困難的陳情，其中二十二件因借款人不符銀行授信「五Ｐ原則」，其餘十八件則反映貸款條件不如預期，例如額度過低或利率偏高。

1年期換屋期限具合理性

至於無法達成「一年內出售第一屋」切結的陳情案也有十九件，多為第一屋未如預期出售，或希望改售第二屋。對此，央行表示已請相關銀行視個案情形酌情處理。

根據央行統計，自二○二三年六月至今年四月間協助辦理的換屋案件中，有九成六於一年內完成換屋，平均出售期間約為三至八個月，顯示一年期換屋期限具合理性。

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