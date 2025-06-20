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央行利率連5凍 下修CPI至1.81%

2025/06/20 05:30

楊金龍語錄楊金龍語錄

楊金龍：今年經濟溫和成長 對等關稅是最大變數

央行總裁楊金龍表示，今年台灣經濟仍可望溫和成長，但美國對等關稅的不確定性，仍是影響下半年景氣的最大變數。（中央社）央行總裁楊金龍表示，今年台灣經濟仍可望溫和成長，但美國對等關稅的不確定性，仍是影響下半年景氣的最大變數。（中央社）

〔記者陳梅英／台北報導〕中央銀行昨日召開第二季理監事會議，會中一致決議維持政策利率不變，重貼現率續守二％水準，「利率連五凍」。央行同步下修今年通膨率預測至一．八一％，並維持全年經濟成長率三．○五％的預估不變。總裁楊金龍表示，台灣經濟仍可望溫和成長，但美國對等關稅的不確定性，仍是影響下半年景氣的最大變數。

針對通膨展望，楊金龍指出，儘管近期以色列與伊朗衝突加劇，推升國際油價，但央行與美國聯準會（Fed）看法一致，皆認為是短期現象，全年油價可望低於去年水準，通膨壓力將持續趨緩。央行此次將二○二五年CPI與核心CPI年增率預估分別下修至一．八一％、一．六九％。

在經濟成長方面，央行雖維持全年成長率三．○五％不變，但預估上、下半年分別為五．四九％與○．七八％。楊金龍說，上半年受惠於廠商提前拉貨因應美國關稅政策，出口與民間投資動能強勁；惟下半年受全球景氣保守、拉貨高基期效應影響，經濟動能將顯著放緩。

近期新台幣匯率走強，市場關注下半年央行是否有降息壓抑升勢的可能？楊金龍明確表示「並未考慮」，並指出新台幣第一季曾出現「貶值過度」情況，近期升值可視為修正，對企業而言，匯率穩定才是最重要的。

台幣升值不利出口 進口成本降將抵銷

他進一步指出，若下半年出口放緩、經濟成長趨緩，加上對等關稅政策趨於明朗，進出口商與外資遵從央行行政指導，市場對新台幣升值的非理性預期將有機會降溫；在進出口平衡的條件下，新台幣升值對出口不利，但也會降低進口成本，形成一定程度的抵銷，加上台灣出口競爭力提升，有助減緩匯率波動對產業的衝擊。

楊金龍亦援引數據指出，雖然二○一五至二○二一年間，上市櫃公司因匯率波動共計產生一一六七億元兌換損失，但二○二二至二○二五年轉為獲利，共有四七四九億元的兌換收益，整體近十年合計仍有三五八二億元收益，顯示匯率波動對企業的影響具時間差，長期可望互有抵銷。

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