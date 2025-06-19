航空界奧斯卡SKYTRAX調查 長榮航 連10年獲五星級肯定

SKYTRAX公布2025年「全球航空公司大獎」，長榮航空連續10年榮獲五星級航空公司殊榮，深受國際旅客及評審肯定。（長榮航空提供）

〔記者高嘉和／台北報導〕擁有「航空界奧斯卡」美譽的知名航空服務調查機構SKYTRAX，十七日於法國巴黎航空展（Paris Air Show）舉行二○二五年「全球航空公司大獎（World Airline Awards）」頒獎典禮，由長榮航空總經理孫嘉明親自出席領獎，長榮航空除連續十年被評選為五星級航空公司，同時囊括「最佳經濟艙機上餐飲」及「全球最佳機艙清潔航空公司」雙料冠軍等共十一個獎項。

孫嘉明表示，長榮航空自二○一六年起連續十年獲得SKYTRAX五星級航空的榮耀，在這十年堅持追求卓越的道路上，長榮堅持每一次都要做到最好，能持續贏得這份榮耀實屬不易。感謝全球旅客及專業評審對長榮團隊努力不懈與優質服務的肯定，也感謝全體員工的付出與貢獻，這份殊榮是屬於每一位同仁的；未來長榮航空將持續追求進步、超越自我，為所有旅客帶來更安全舒適與創新愉悅的飛行旅程。

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長榮航空持續優化機上軟硬體服務，今年正式推出波音七八七─九全新第四代豪華經濟艙，除了有業界最寬敞四十二英寸前後椅距外，椅背後傾採用搖籃式座椅傾斜技術，搭配可調式腳靠、十五．六吋機上高畫質螢幕，並增加扶手內側、椅背螢幕下方的儲物空間，讓旅客享受類商務艙體驗。

餐飲方面，長榮航空持續在機上餐食體驗注入新意，結合各國特色料理、精緻擺盤與創意搭配，並推出更多元化的創新菜單，滿足來自世界各地旅客的口味。

此外，長榮航空始終從機艙內最微末的細節處留意，秉持提供旅客乾淨舒適的客艙環境，因而多次榮獲「全球最佳機艙清潔航空公司」肯定，讓旅客一上機就彷彿像回到家般的輕鬆自在。

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