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幫助中國轉運貨物洗產地 90天寬限期後 美恐續對越泰課高關稅

2025/06/19 05:30

有數據顯示中國正將貨物轉運至東南亞國家洗產地，以避免被美國徵收更高的關稅。 （法新社）有數據顯示中國正將貨物轉運至東南亞國家洗產地，以避免被美國徵收更高的關稅。 （法新社）

〔編譯盧永山／綜合報導〕「彭博」報導，野村證券近日發布報告指出，有數據顯示中國正將貨物轉運至東南亞國家洗產地，以避免被美國徵收更高的關稅，因此在美國對等關稅九十天寬限期於七月八日到期後，美國可能會繼續對東南亞國家實施高關稅、尤其是越南與泰國。

美國今年二月對中國加徵關稅以來，中國對東南亞國家的出口量明顯增加，從二月的年增十七．三％，到三月和四月平均年增二十一．七％，引發洗產地的疑慮。這個增長約占東南亞國家每月從中國進口總額的八．五％，換算為一年的進口額，相當於九百億至一千億美元。

以帕拉庫雷斯（Euben Paracuelles）為首的野村證券經濟學家在報告中表示，儘管貿易談判進展順利，但華府最終可能會對東南亞國家徵收十五．五％的平均關稅，以杜絕非法轉運行為。

帕拉庫雷斯指出：「東南亞地區日益被視為中國規避美國關稅的第三國路線，這可能會破壞他們與美國貿易談判的進展。」

野村證券預測稅率上看24.3％

野村證券估計，越南和泰國可能分別被徵收二十四．三％和二十％的關稅。這兩國的轉運行為似乎比東南亞其他國家更為普遍，這可能促使美國將他們的關稅保持在更接近對中國預計的三十％關稅稅率。

儘管低於美國總統川普四月二月啟動對等關稅時，對越南和泰國徵收的關稅稅率，但仍高於許多東南亞國家在與美國談判時亟欲爭取的十％稅率。野村證券表示，新加坡和菲律賓預料被徵收十％關稅，因透過兩國轉運的貨物不多。

不過，新加坡「聯合早報」報導，已有新加坡物流業者接到中國製造商詢問如何申請原產地證書，以將中國貨物偽裝成「新加坡製造」。

從事海空運業務的新加坡企業Penanshin董事曾泰豐表示，曾有一家床墊製造商，產品都在中國製造，卻要求他協助申請新加坡的原產地證書，但遭他拒絕。

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