AI新十大建設 劉鏡清盼法令跟上

國發會主委劉鏡清昨赴立院進行專案報告並備質詢。（資料照，記者羅沛德攝）

〔記者吳欣恬／台北報導〕國發會主委劉鏡清昨赴立法院備詢時指出，「AI新十大建設計畫」已在報院過程，核定之後將詳細對外說明；但他坦言，「AI新十大建設計畫」的上位法規「人工智慧基本法」尚未出行政院版本，目前的確是立法時機，但「我們很多的法令都卡住AI發展，尤其是Gen AI（生成式AI）的發展。」

上位法規「人工智慧基本法」尚未出行政院版本

總統賴清德五二○宣布將成立主權基金，行政院指派劉鏡清以政委身分統籌跨部會規劃。他昨透露最新進度，目前正逐一拜訪值得台灣參考的國家，了解對方當時設計基金的想法、做法及營運上遇到的困難；現已拜訪一國，會再積極聯絡第二個國家。

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至於是否會仿效挪威主權基金、將比特幣等虛擬貨幣列為投資標的？劉鏡清僅說，現階段還在了解的過程，現在討論太早了。

他也談到「AI新十大建設計畫」，整體來說，國家發展必須找出下一個成長引擎，AI明顯是重要的定位，相關投入的資金、人力資源都已經計算出來，要等行政院核定後再行公告。

劉鏡清坦言，「AI新十大建設計畫」的上位法規「人工智慧基本法」尚未出行政院版本，目前的確是立法時機，但「我們很多的法令都卡住AI發展，尤其是Gen AI（生成式AI）的發展。」

有立委詢問台積電在美將要擴大蓋六個廠，台積電外派美國的工程師人數恐將累計達三千名，擔憂造成國內人才流失。對此，劉鏡清強調，不會這麼多。

他解釋，台積電蓋第一個廠外派五百人，但興建後面第二至六個廠，不會依照同樣比例外派，因為工作採一個教一個。他也分享赴美參觀台積電的經驗，不僅有台灣人、美國人，還有延攬印度、印尼等外國人才。

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