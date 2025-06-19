晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

AI新十大建設 劉鏡清盼法令跟上

2025/06/19 05:30

國發會主委劉鏡清昨赴立院進行專案報告並備質詢。（資料照，記者羅沛德攝）國發會主委劉鏡清昨赴立院進行專案報告並備質詢。（資料照，記者羅沛德攝）

〔記者吳欣恬／台北報導〕國發會主委劉鏡清昨赴立法院備詢時指出，「AI新十大建設計畫」已在報院過程，核定之後將詳細對外說明；但他坦言，「AI新十大建設計畫」的上位法規「人工智慧基本法」尚未出行政院版本，目前的確是立法時機，但「我們很多的法令都卡住AI發展，尤其是Gen AI（生成式AI）的發展。」

上位法規「人工智慧基本法」尚未出行政院版本

總統賴清德五二○宣布將成立主權基金，行政院指派劉鏡清以政委身分統籌跨部會規劃。他昨透露最新進度，目前正逐一拜訪值得台灣參考的國家，了解對方當時設計基金的想法、做法及營運上遇到的困難；現已拜訪一國，會再積極聯絡第二個國家。

至於是否會仿效挪威主權基金、將比特幣等虛擬貨幣列為投資標的？劉鏡清僅說，現階段還在了解的過程，現在討論太早了。

他也談到「AI新十大建設計畫」，整體來說，國家發展必須找出下一個成長引擎，AI明顯是重要的定位，相關投入的資金、人力資源都已經計算出來，要等行政院核定後再行公告。

劉鏡清坦言，「AI新十大建設計畫」的上位法規「人工智慧基本法」尚未出行政院版本，目前的確是立法時機，但「我們很多的法令都卡住AI發展，尤其是Gen AI（生成式AI）的發展。」

有立委詢問台積電在美將要擴大蓋六個廠，台積電外派美國的工程師人數恐將累計達三千名，擔憂造成國內人才流失。對此，劉鏡清強調，不會這麼多。

他解釋，台積電蓋第一個廠外派五百人，但興建後面第二至六個廠，不會依照同樣比例外派，因為工作採一個教一個。他也分享赴美參觀台積電的經驗，不僅有台灣人、美國人，還有延攬印度、印尼等外國人才。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財