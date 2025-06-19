央行利率估連5凍 美Fed按兵不動

市場押注美國聯準會（Fed）利率政策按兵不動。圖為Fed總部大樓。（路透）

今召開第二季理監事會議 市場聚焦匯率與房市

我國中央銀行今將召開第二季理監事會議，市場普遍預期「利率連五凍」機率大 。（資料照）

〔記者陳梅英／台北報導〕美台央行理監事會接棒登場，市場押注美國聯準會（Fed）利率政策按兵不動，我國中央銀行今也將召開第二季理監事會議，在台美關稅談判尚未明朗、中東地緣風險升溫下，市場普遍預期「利率連五凍」機率大；外界關注重點也從利率決策，轉向匯率政策、經濟成長率是否「保三」及對房市管控的態度等。

經濟成長率下修？受矚目

主計總處日前已經將台灣今年經濟成長率由三．一四％下修至三．一％，但上半年估有五．三五％，下半年僅一％；央行在第一季預估值為三．○五％，是否再度下修全年預測，備受市場矚目。

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至於在物價上，央行預估今年消費者物價指數（CPI）年增率一．八九％，處於相對溫和水準，惟近期以色列與伊朗衝突升高，推升國際油價，加上川普經貿政策多變，皆可能成為未來通膨的重要變數。

匯率方面，今年五月初出現一波「暴力升值」後，近期匯價穩定於二十九．五元附近。年初以來累計升值逾三．二三九元、升幅高達十．九六％，為主要亞幣中最強，外資匯入與出口順差擴大為升值主因。然而，強勢匯率已對我國出口產業造成壓力，央行近期多次進場調節，以穩定匯市。

房市政策上，三月不動產集中度降至三十六．八九％後，四月又回升至三十六．九四％，央行自去年第四季起實施的國銀自主總量管制，預期在期滿（今年第四季）之前不會有變動，是否需調整現行信用管制措施，央行總裁楊金龍多次公開表示，「將滾動檢討」。

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