鞏固美元霸主 穩定幣法案闖過參院

目前市場上主導的穩定幣包括Tether（USDT）和Circle的USDC，兩者合計市值已達二二八○億美元。圖為加密貨幣示意圖。（法新社）

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國聯邦參議院十七日以六十八票贊成、三十票反對通過「美國穩定幣國家創新引導與建立法案」（簡稱GENIUS法案），為美元掛鉤目前規模逾二千億美元的穩定幣（加密貨幣）市場建立聯邦監管架構，成為逐漸壯大的加密貨幣產業和美國總統川普的一大勝利。

美國聯邦參議院17日通過「美國穩定幣國家創新引導與建立法案」（簡稱GENIUS法案）。美國財長貝森特（中）表示，這項法案通過後，穩定幣市場可望在2030年擴大至3.7兆美元。圖左為主導法案的共和黨聯邦參議員海格提。（彭博）

法案規定，穩定幣發行機構須以美元現金或短期美債等高流動性資產做為全額擔保品，並定期揭露相關資產明細，以強化透明度與市場信任。目前市場上主導的穩定幣包括Tether（USDT）和Circle的USDC，兩者合計市值已達二二八○億美元。

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產業支持者希望這項立法，能使穩定幣轉變為主流的支付形式；零售業者認為，穩定幣能提供比信用卡或支票等傳統金融產品成本更低、速度更快的方式來處理交易。

砸重金挺議員 加密貨幣產業耕耘有成

根據統計，加密貨幣產業在去年美國大選中砸下逾了一．一九億美元，支持挺加密貨幣的國會議員候選人，積極遊說將加密貨幣塑造成兩黨共識的議題。

主導這項法案的共和黨聯邦參議員海格提表示，這項立法對維護美國的全球競爭力和美元霸主地位至關重要，建立完善法規後，穩定幣發行商在未來數年內可能成為美國國債的主要持有者之一，進一步鞏固美元做為全球儲備貨幣的地位。

美國財長貝森特在社群平台Ｘ發文也說，這項立法通過後，穩定幣市場可望在二○三○年擴大至三．七兆美元，並帶動私部門對美債的需求，降低政府借貸成本，協助控管國債，並吸引全球用戶參與美元主導的數位資產經濟。

反對者憂為非法資金流動創造漏洞

但該法案也引發不少質疑。民主黨聯邦參議員華倫表示，法案允許科技公司和非金融企業發行穩定幣，恐為規避制裁和非法資金流動創造漏洞，並對金融體系構成潛在風險，呼籲國會在立法過程中同步加強反洗錢、執法與監管機制。

川普和其家族涉足多項加密貨幣事業，包括發行川普幣和入股加密公司World Liberty Financial，也引發利益衝突的質疑。目前，該法案仍待聯邦眾議院審議通過，才能送交川普簽署成案；川普政府已表示，希望在八月前完成立法。

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