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地方自籌租金補貼 劉世芳：合法合規

2025/06/19 05:30

內政部長劉世芳（右）昨指出，租金補貼中央與地方的負擔比率尚未定案，需要多做討論。左為內政部國土署署長吳欣修。（記者劉信德攝）內政部長劉世芳（右）昨指出，租金補貼中央與地方的負擔比率尚未定案，需要多做討論。左為內政部國土署署長吳欣修。（記者劉信德攝）

〔記者李文馨／台北報導〕因應新版財劃法，中央擴大租金補貼經費明年起將由中央與地方共同分攤，引發地方首長反彈。內政部長劉世芳昨在立法院受訪表示，依據地方制度法，住宅政策地方政府本來就要負擔一部分，一切合法合規；目前負擔比率尚未定案，中央、地方需要多做討論。

內政部日前發函各縣市政府，表示因財劃法通過，地方統籌分配款大幅增加，明年起三百億元中央擴大租金補貼經費，將依縣市財力由中央及地方共同負擔，其中台北市自籌四十％最高，其餘縣市須自籌十％至十五％不等。

按地方制度法與財劃法

負擔比率未定案 需討論

劉世芳表示，租金補貼政策是按照地方制度法與財政收支劃分法；因立法院三月三讀通過新版財劃法，中央政府收入減少、地方政府收入增加，內政部收到行政院主計總處通知，編制明年的預算、概算時，要重新考量不同籌編比率原則。

對於在野黨立委質疑，立院並未刪減中央的租屋補助預算，為何中央政策要地方買單？劉世芳回應，依據地方制度法，住宅政策地方本來就需要負擔一部分；在二○二一年前，租金補貼就是由中央與地方依財力共同負擔。

劉世芳表示，租金補貼的財源是住宅基金，由行政院撥補，若行政院經費不足，撥補經費就會減少。而新版財劃法實施後，中央收入減少、地方收入增加，希望地方政府籌編預概算時，能納入地方政府支付的原則，這都是合法合規的。

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