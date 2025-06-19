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電視、罐裝無糖飲料 將免貨物稅

2025/06/19 05:30

立法院財政委員會昨初審通過「貨物稅條例」部分條文修正草案，其中罐裝無糖飲料未來有望免徵貨物稅。圖為台北市一處超市賣場架上陳列琳瑯滿目的罐裝飲料。（中央社）立法院財政委員會昨初審通過「貨物稅條例」部分條文修正草案，其中罐裝無糖飲料未來有望免徵貨物稅。圖為台北市一處超市賣場架上陳列琳瑯滿目的罐裝飲料。（中央社）

立院初審通過：錄影機、錄音機和電唱機也在列

〔記者劉宛琳、鄭琪芳／台北報導〕立法院財政委員會昨天初審通過「貨物稅條例」部分條文修正草案。為了國人健康，推廣無糖飲品，朝野立委一致決議「飲料無添加糖者」（罐裝飲料，非手搖飲）免徵收貨物稅；另將彩色電視機、錄影機、電唱機、錄音機從課稅項目中取消。

一年稅收損失約16億

財政部初估，罐裝無糖飲料及四類電器免徵貨物稅，一年稅收損失約十六億元。

貨物稅條例第八條原條文規範，合於國家標準之純天然果汁、果漿、濃糖果漿、濃縮果汁、純天然蔬菜汁免稅；修正條文新增設廠機製之「飲料品無添加糖者」免徵貨物稅（原稀釋天然果蔬汁收取八％，其他飲料十五％）。

財政部官員表示，去年罐裝飲料貨物稅約三十七億元，根據產業公會估計，無糖飲料約占四成，一年稅收約十四．八億元；至於無添加的瓶裝水及氣泡水，目前不課徵貨物稅。

在電器類方面，修正第十二條，其課稅項目拿掉彩色電視機、錄影機、電唱機（手提卅二公分以下免稅）、錄音機，未來都可免徵貨物稅。至於音響組合和電烤箱等家電產品，由財政部在一年內檢討是否免徵。

財政部官員指出，目前彩色電視機、錄影機課徵貨物稅十三％，電唱機、錄音機稅率十％，但因替代性產品日新月異，這些電器產品愈來愈少，去年稅收僅約一．二億元。

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