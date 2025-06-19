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盤勢分析》季底作帳行情 料續高檔輪動

2025/06/19 05:30

（資料照）（資料照）

以伊衝突恐升級，拖累美股四大指數收黑，不過，昨日台股在權值王台積電（2330）助攻下翻紅，終場加權指數上漲145.14點，收在22356.73點，再次攻上年線，成交量約3948億元。

觀察三大法人動向，外資昨買超117.37億元、投信買超23.19億元、自營商賣超13.46億元，合計買超127.1億元；外資台指期淨空單昨增加3649口，累積外資期貨淨空單達45050口。

聯邦投信資產管理部經理人解豐銘認為，觀察市場追價動能趨於謹慎，類股表現漲跌互見，目前指數處於高位，全球局勢雖有諸多不確定因素存在，惟台股基本面仍正面樂觀，短期將維持高檔區間震盪格局，操作策略上建議選股不選市，聚焦下半年產業能見度高、營運成長動能明確的個股進行布局。

元大投顧分析，加權指數自4月9日低檔反彈至今超過5000點，整體漲幅不小，又逢國際利空干擾，難免產生回檔壓力，所幸多方格局未遭破壞，目前看來月、季線角度翻揚，有助強化下檔支撐，此外，漲跌家數比值回升，搭配千金股擴增，顯示投資氣氛並不悲觀，伴隨季底作帳行情來臨，預料盤面仍持續高檔輪動。（記者張慧雯）

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