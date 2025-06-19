股東會速報》精成科焦佑衡：拉高AI產品比重

精成科董事長焦佑衡（記者卓怡君攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕華科集團旗下精成科（6191）董事長焦佑衡表示，併購日商Lincstech後，成功開拓AI伺服器及半導體客戶，未來將提升Lincstech在新加坡工廠層次，尤其美國政府標案僅限新加坡等區域廠商，未來該廠區將聚焦AI伺服器應用。

焦佑衡指出，精成科併購Lincstech後，AI相關營收比重拉高到19%，隨著新加坡與馬來西亞、台灣廠區持續擴產，未來AI相關產品越來越多；今年除了併購Lincstech帶來營收外，上半年因關稅因素也出現很多急單，但外部環境仍混沌不明，第二季還有新台幣匯率干擾，不過相信台商調適與反應能力很強，可突破外在環境的考驗。

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jpp-KY雙成長引擎 營運不看淡

〔記者王憶紅／台北報導〕jpp-KY經寶精密（5284）昨日召開股東會，jpp表示，隨著AI伺服器與航太業務需求雙雙成長，公司將持續擴充產能、深化智能製造布局，拚今年營收、獲利雙成長。

jpp指出，AI伺服器與雲端基礎建設已是產業趨勢，將提升產品線、技術含量與產能效能，搶占商機，航太業務也持續與Airbus、Thales、Safran等客戶合作，除既有航太認證外，也將持續導入機器人自動搬運，與原物料配送系統，推進數位化與流程優化。

jpp指出，因應訂單增加，增建1層樓新廠房預計下半年完工，並進行產線調整與新設備導入，而第二座自動化噴烤漆廠則預計明年第一季加入量產，對未來營運不看淡。

燁輝：今年匯率衝擊大於關稅

〔記者林菁樺／台北報導〕鋼鐵廠燁輝（2023）昨舉行股東會，總經理張振武指出，面對關稅、匯率挑戰，這段時間比較辛苦，但美國鋼鐵產能不足，仍會有剛性需求，需補庫存，只要「危機解除，商機就來」。

他指出，這一波挑戰是新台幣匯率升值太快，衝擊甚於關稅，而關稅則和客戶協調吸收，部分產品由燁輝吸收7.5-12.5%不等關稅，高利基型產品因客戶可轉嫁，願意完全吸收。

燁輝也在利基型產品打底，今年有兩條產線可提升鋼材表面品質，讓伺服器櫃架等產品升級；另外，也搶攻非台製的進口材料，以短交期、高品質等取代進口材。

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