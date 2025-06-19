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路易莎大買餐飲品牌 非咖啡營收比將過半

2025/06/19 05:30

路易莎咖啡董事長黃銘賢（中）表示，將以多品牌拓展餐食市場，今年營收可望重回兩位數成長。（記者楊雅民攝）路易莎咖啡董事長黃銘賢（中）表示，將以多品牌拓展餐食市場，今年營收可望重回兩位數成長。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕本土連鎖咖啡店路易莎（2758）昨天召開股東會，路易莎董事長黃銘賢表示，路易莎將以多品牌拓展餐食市場，今年一口氣併入多個餐飲品牌，全年營收將重返雙位數成長，明年非咖啡的餐食類營收比重將超過5成。

Q1營收創新高 今年雙位數成長

路易莎咖啡目前全台門市約有560間，元月併入多個餐飲品牌，除了初泰3間、Louisa BAKERY麵包坊2間、self room健身房1間、文青火鍋「丹生炊事」1間、茶食館「玖仰」9間（6間直營、3間加盟）、蔬食餐廳「光焙若蔬食」3間、牛排館「青焰炭火熟成牛排｣3間，帶動第一季營收約6.46億元，較去年同期成長12.96%，創同期新高。

黃銘賢表示，路易莎咖啡將全力搶攻餐食市場，因應消費者外食需求日益擴大，推出「健康好食」系列，結合多穀米的活力新食感盒餐，在主要門市每天可以販售過百個，一個月增加約20萬元營收，成長約兩成，而且營收貢獻逐漸攀高，突破傳統咖啡品牌框架，不斷延伸消費者生活需求，開創新的商機。

黃銘賢對多品牌發展深具信心，尤其對於自助餐市場，青焰與知名飯店合作，目前每月營收達2000萬元，已從北部往中南部發展，預計今年至少增加到6間分店，明年可望倍數成長至12間，加計玖仰、丹生炊事，以及光焙若蔬食等品牌的收入，餐食類營收將佔集團總營收超過5成。

路易莎2024年營收約23.92億元，年減1.04%，為歷史次高，毛利率46.27%，則創新高，主要是中央工廠運作發揮高效益，產品多元化、高毛利品項增加，不只賣咖啡，還賣輕食、甜點、餐盒等高毛利商品，拉升整體毛利。

咖啡期貨飆高 去年業外虧損

不過受到咖啡期貨飆高等影響，造成路易莎去年業外虧損，每股稅後盈餘4.64元較前一年減少1.64元，每股現金股利維持4.5元，配發率近97%。

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