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股東會速報》玉晶光︰手機業績拼優於去年／達明︰看好美國業績貢獻／因應關稅變局 台亞暫停擴產

2025/06/18 05:30

玉晶光董事長陳天慶昨於股東會中表示，手機領域的業績目標優於去年。圖左為董事長陳天慶，右為總經理郭英理。（記者歐宇祥攝）玉晶光董事長陳天慶昨於股東會中表示，手機領域的業績目標優於去年。圖左為董事長陳天慶，右為總經理郭英理。（記者歐宇祥攝）

玉晶光︰手機業績拼優於去年

〔記者歐宇祥／台北報導〕光學大廠玉晶光（3406）董事長陳天慶昨於股東會中表示，今年客戶推出的新機種增加、潛望式鏡頭生產更順，加上下半年訂單增溫，手機領域的業績目標優於去年，唯營運仍面臨匯率壓力、美國關稅尚未定案，要觀察後續銷售狀況，將左右客戶拉貨動能。

玉晶光總經理郭英理指出，關稅目前還沒有具體影響，唯憂影響終端消費力，客戶新機銷售表現將決定下半年拉貨力道；而玉晶光的產能主要位於中國廈門，儘管客戶尚未要求另設生產基地，不過內部已在評估含越南等東南亞國家是否適合設新廠。

針對非手機領域，郭英理指出，去年客戶的VR（虛擬實境）產品銷售不好、拉貨下滑，今年營收會縮小，不過客戶正改良產品，仍看好前景；至於AI智慧眼鏡鏡頭已供貨給美、中系客戶，今年也斬獲新客戶，高毛利的光學元件出貨量也不錯，機器人鏡頭產品則送樣中。

達明︰看好美國業績貢獻

〔記者方韋傑／桃園報導〕將掛牌上市的協作型AI機器人廠達明（4585）昨日召開股東會，管理階層除了看好今年業績雙位數成長，董事長何世池更按讚美國業務動能，由於台廠與全球電子大廠強化赴美設廠力道，機器人導入需求正逐步升溫，預期在當地市場的強勁訂單助攻下，對比去年4%、5%的營收貢獻可望出現顯著成長。

何世池說，達明旗下機械手臂具備整合AI與視覺模組能力，能協助客戶迅速建立具彈性與效率的自動化產線，目前公司規劃跟隨主要台廠客戶腳步，鎖定美國建廠初期的產線自動化需求，提前逐步卡位訂單。

關於中國協作型機器人市場競爭白熱化，紅鏈在產業內捲之下激烈殺價競爭，何世池表示，公司透過整合型AI解決方案瞄準半導體、高端製造領域，持續強化在中國的競爭優勢，今年當地成長幅度可望超過20%。

因應關稅變局 台亞暫停擴產

〔記者洪友芳／新竹報導〕半導體感測元件廠台亞（2340）昨召開股東會，董事長李國光指出，受惠中國家電補貼政策，第二季營收將較第一季成長，但因新台幣升值，將會出現匯損，影響公司營運，下半年逢美系大廠將推出新一代智慧手錶，公司供應感測元件出貨會增加，力拼單季損平。

李國光表示，台亞產品非直接銷往美國，且屬電子零組件，受關稅影響不大；但銷售給客戶的產品都以美金計價，台亞雖有避險措施，不過，值時局變化大，公司採取以不變應萬變，不會進一步擴產，且材料採購很多以台幣計價，由於美元走跌，預估匯損將影響第二季營運，將延續第一季虧損的走勢，公司會努力彌補，希望能降低影響。

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