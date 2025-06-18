晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

盤勢分析》量能需加溫 挑戰年線反壓

2025/06/18 05:30

元大投顧表示，台股短線有機會挑戰前高並試圖重返年線，後市挑戰年線時，量能能否增溫將是觀盤重點。圖為示意圖。（資料照）元大投顧表示，台股短線有機會挑戰前高並試圖重返年線，後市挑戰年線時，量能能否增溫將是觀盤重點。圖為示意圖。（資料照）

中東緊張局勢稍緩和，台股昨（17）日開高震盪，資金聚焦IC設計族群，旺玖（6233）股價率先直衝漲停，世芯-KY（3661）、創意（3443）表現不弱；受惠電網升級，億泰（1616）、華城（1519）、中興電（1513）也走強，終場加權指數上漲161.69點，收在22211.59點，成交量約3742億元。

觀察三大法人動向，外資昨買超54.13億元、投信買超81.6億元、自營商賣超101.78億元，合計買超33.94億元；外資台指期淨空單昨小增365口，累積外資期貨淨空單為41401口。

野村投信認為，自5月以來外資回補台股超過2000億元，加上內資買盤逐步加溫，加權指數逐漸朝年線靠攏，且目前融資餘額明顯低於4月初的3000億元高點，展現「籌碼穩定、內溫外熱」的格局，為短線漲勢提供延續的支撐；至於近期台股仍具備AI題材的電子類股表現最為強勢，業績屢創新高，仍是核心的投資標的。

元大投顧分析，伊朗釋出與美重啟核協議談判的意願，使得全球避險情緒緩解，但短期地緣政治風險仍需提高警覺；此外，FOMC利率決議在即，投資人須關注聯準會對下半年降息兩碼的態度是否鬆動，牽動全球股市走勢。

元大投顧表示，從技術面來看，台股在十日線與月線之上展開漲勢，短線有機會挑戰前高並試圖重返年線，後市挑戰年線時，量能能否增溫將是觀盤重點。（記者張慧雯）

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財