盤勢分析》量能需加溫 挑戰年線反壓

元大投顧表示，台股短線有機會挑戰前高並試圖重返年線，後市挑戰年線時，量能能否增溫將是觀盤重點。圖為示意圖。（資料照）

中東緊張局勢稍緩和，台股昨（17）日開高震盪，資金聚焦IC設計族群，旺玖（6233）股價率先直衝漲停，世芯-KY（3661）、創意（3443）表現不弱；受惠電網升級，億泰（1616）、華城（1519）、中興電（1513）也走強，終場加權指數上漲161.69點，收在22211.59點，成交量約3742億元。

觀察三大法人動向，外資昨買超54.13億元、投信買超81.6億元、自營商賣超101.78億元，合計買超33.94億元；外資台指期淨空單昨小增365口，累積外資期貨淨空單為41401口。

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野村投信認為，自5月以來外資回補台股超過2000億元，加上內資買盤逐步加溫，加權指數逐漸朝年線靠攏，且目前融資餘額明顯低於4月初的3000億元高點，展現「籌碼穩定、內溫外熱」的格局，為短線漲勢提供延續的支撐；至於近期台股仍具備AI題材的電子類股表現最為強勢，業績屢創新高，仍是核心的投資標的。

元大投顧分析，伊朗釋出與美重啟核協議談判的意願，使得全球避險情緒緩解，但短期地緣政治風險仍需提高警覺；此外，FOMC利率決議在即，投資人須關注聯準會對下半年降息兩碼的態度是否鬆動，牽動全球股市走勢。

元大投顧表示，從技術面來看，台股在十日線與月線之上展開漲勢，短線有機會挑戰前高並試圖重返年線，後市挑戰年線時，量能能否增溫將是觀盤重點。（記者張慧雯）

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