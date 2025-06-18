中國大畢生搶頭路 付費實習洗經歷

今年中國應屆大學畢業生1222萬人再創新高，為了爭取好工作或考上國內外研究所，實習經歷已成必要條件，付費實習的需求旺盛。（路透資料照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕英國廣播公司（BBC）報導，今年中國應屆大學畢業生一二二二萬人再創新高，為了爭取好工作或考上國內外研究所，實習經歷已成必要條件，付費實習的需求旺盛，甚至成為一種產業，一年市場規模約二億元人民幣（下同，約八．二億台幣）。

付費實習產業規模 年約2億人民幣

中國人力網站「智聯招聘」發布的「二○二四年大學生就業力調查報告」顯示，就業前有實習經驗的學生占七十八．四％；中國某教培機構的楊姓前從業人員表示，付費實習產業規模一年約二億元。

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來自中國目前就讀香港樹仁大學的大一生范瑋騏表示，現在公司希望畢業生一出校園就有較長時間的工作經驗，因此只能從大一就開始實習，每個寒暑假把實習經驗累積起來，才有可能達到要求。

提供這種付費實習服務的公司，多數是網路上已普遍存在的求職機構。在傳媒公司工作的資深人資人員Eric表示，付費求職產業最早可追溯自留學仲介，主要用於留學生申請留學時的背景提升，現在已發展到實習產業。

一家名為「超級學長」的留學培訓機構諮詢師透露，市面上的付費實習大致分為「走人事」和「不走人事」兩種類型，差別在於受聘人是否經過企業人事部門的正式聘請流程，以及是否在企業的人事系統中登記留名。不走人事的實習含金量最低，俗稱「打黑工」，適合申請研究所或已畢業人士，目的是短時間快速充實履歷。

中國某教培機構的楊姓前從業人員表示，有的仲介會造一個空殼公司讓學生遠距離參與實習，因此學生的相關經歷幾乎都是假的，最後的實習證明大概也是用圖像編輯軟體弄出來的。

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