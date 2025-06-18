中拖延解決爭端 歐盟拒峰會前對話

由於在解決貿易爭端方面缺乏進展，歐盟拒絕在下個月雙方領導人峰會之前與北京舉行「歐中高層經貿對話」。（美聯社資料照）

稀土出口許可放緩 歐洲製造商面臨暫停營運困境

〔編譯盧永山／綜合報導〕英國「金融時報」報導，知情人士透露，由於在解決貿易爭端方面缺乏進展，歐盟拒絕在下個月雙方領導人峰會之前與北京舉行「歐中高層經貿對話」，儘管北京努力爭取歐洲的支持，以平衡美國總統川普的關稅戰，但歐盟這次拒絕經貿對話，凸顯了雙方之間的深刻分歧。

這個經濟對話通常被用來為歐中領導人峰會做準備工作，這次峰會預定七月二十四至二十五日於北京舉行，今年的峰會別具外交重要性，因適逢歐中建交五十週年。知情人士指出：「中國希望有對話，但我們看到過去的所有談判都沒有進展。」

請繼續往下閱讀...

歐盟和中國正陷入一連串貿易爭端中。在發現中國電動車產業獲得巨額政府補貼後，布魯塞爾當局去年對中國進口電動車徵收反補貼關稅；中國則對歐盟白蘭地酒徵收反傾銷關稅，並對歐盟豬肉和一些乳製品啟動反補貼調查以做為反制。

最近幾週，歐盟在大部分公共採購合約中禁止中國醫療器材，並對中國建築材料硬木合板徵收反傾銷關稅；在中國今年四月限制稀土出口，以報復美國實施對等關稅後，歐中緊張關係升高。

中國在多種稀土的生產和加工方面掌握了近乎壟斷的地位，北京當局放慢稀土出口許可證的發放，已促使一些歐洲製造商警告可能因此暫停營運。

歐盟停止與中國經貿對話，將降低雙方領導人峰會獲得任何具體成果的期待；儘管將代表出席峰會的是中國總理李強，而非中國國家主席習近平。

上次歐中領導人峰會於二○二三年十二月舉行前，時任歐盟執委會貿易事務專員杜姆布羅夫斯基（Valdis Dombrovskis）先與中國副總理何立峰舉行會談；杜姆布羅夫斯基在會談中提出歐盟企業進入中國市場的問題，尤其是歐盟農產品、醫療器材、化妝品和配方奶粉等。

歐盟對中貿易首席官員馬丁普拉特（Maria Martin-Prat）表示，大部分的問題仍未解決，「從現在到峰會前，還有很多工作要做」。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法