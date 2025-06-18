自由日日shoot》數發部︰已向中華電索取違約金

搜尋引擎Google日前撤銷中華電信的憑證信任，數發部表示，已依照契約罰則對中華電信扣罰違約金。（資料照）

〔記者徐子苓、吳亮儀／台北報導〕此次憑證之亂中，政府如何咎責？數位發展部和中華電信在此案中為契約關係，數發部委託中華電信，簽發約一萬張憑證給政府網站使用，並透過契約要求中華電信必須達成的服務水準，例如TLS憑證須符合最新國際標準等；這次事件後，數發部表示，已依照契約罰則對中華電信扣罰違約金，但未透露具體金額。

因多數政府機關使用中華電信憑證，為了提升政府網站的韌性，早在Google宣布撤銷對中華電信的預設信任之前，數發部就規劃「雙憑證機制」，原預計今年底啟動，但為了因應這次事件，提前在三月就執行，導入另一家本土機構的憑證，因此沒有花到額外經費。

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至於資安專家擔憂物聯網裝置的安全，數發部強調，已清查政府網站使用中華電信的憑證，並掌握政府網站申請雙憑證的進度，目前憑證僅用於網站，不適用物聯網裝置。

交通部則是中華電信最大的單一持股股東，由交通部產業國際司負責督導相關業務。副司長林茂雄說，以大股東角色而言，會要求中華電信全力配合數發部的規範並盡速改善，但站在公司治理的角度，不能過多干涉。

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