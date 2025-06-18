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自由日日shoot》憑證風暴 中華電董座道歉、祭懲處

2025/06/18 05:30

搜尋引擎Google日前撤銷中華電信的憑證信任，引發市場熱議。中華電信董事長簡志誠昨首度對外公開致歉，並強調已做出八大具體改善作為，目標是明年三月重返Google預設信任清單。（資料照）搜尋引擎Google日前撤銷中華電信的憑證信任，引發市場熱議。中華電信董事長簡志誠昨首度對外公開致歉，並強調已做出八大具體改善作為，目標是明年三月重返Google預設信任清單。（資料照）

簡志誠提出8大改善作為 拚明年3月重返Google預設信任清單

〔記者王憶紅／台北報導〕搜尋引擎Google日前撤銷中華電信的憑證信任，引發市場熱議。中華電信董事長簡志誠昨首度對外公開致歉，並強調已做出八大具體改善作為，目標是明年三月重返Google預設信任清單。

萬張憑證 預計下月底全面換發

據了解，中華電信已對CA（憑證機構）團隊成員做出記過、申誡處分，在主管監督不周下，中華電信資訊技術分公司總經理遭記過，此為中華電信歷年罕見的嚴厲處分。

簡志誠說，已全面協助政府、企業客戶提前完成憑證換發，超過九十五．四％已完成憑證更新或轉換為雙憑證，預計七月底前全數完成；民眾使用Google Chrome瀏覽政府網站、銀行網站、學校系統等，與過往一樣，不會出現任何警示或錯誤訊息。他強調，此事沒有涉及資安、國安等議題。

簡志誠說明，中華電信核發的TLS（Transport Layer Security）網站憑證約一萬張，其中企業客戶約二千張、政府客戶八千張，因負責政府客戶的團隊成員更替、未完整交接，造成新團隊成員對新生效的憑證基準規劃未即時掌握與落實，且未依照「信任根憑證計畫」運作規範確實執行，更未在規定時限內提交自評報告，導致Google取消對中華電信新核發憑證的預設信任。

他解釋，二○二四年發生幾項不合規事項後，督導憑證團隊主管接獲通報，立即率隊與Google溝通並提出改善計畫，Google團隊雖肯定中華電信的改善計畫，但因中華電信的不合規已在網路公開，在一視同仁下，才取消中華電信新核發憑證的預設信任。

重整CA團隊 強化事件應變機制

簡志誠指出，目前除停止簽發新憑證、全面協助憑證換發外，已做出重整CA團隊組織架構、成立專責改善團隊、強化事件應變機制、建立合規監控制度、導入自動化檢查與重視相關論壇評論等八大改善作為，規劃明年重返Google Chrome預設信任清單，持續為台灣提供可信憑證服務。

一表看懂中華電信憑證事件》

發生了什麼事？

Google宣布8月起，最新版Chrome瀏覽器將停止信任中華電信簽發的TLS憑證；中華電信則強調，並非憑證存在漏洞或私鑰洩漏，也無資安疑慮，所有於7月31日前發行的憑證均不受影響，而這之後發行的憑證，受影響範圍僅限Chrome瀏覽器。

什麼是TLS協定？什麼是憑證機構？

台科大資安中心主任查士朝指出，TLS（傳輸層安全通訊協定）是在網路上建立一種「安全連線」的協定，若希望在網路上傳輸的內容不被竊取，網站會使用這種安全連線協定，以確保通訊安全（以免資料被竊取）、並確認通訊對象的身分（以免連到偽冒網站）。

CA（憑證機構）則是負責簽發憑證的第三方機構；查士朝說，CA會去確認網站申請者是否真為網站擁有者，確認後會發給憑證，這個憑證就像一張名片，上面記載網站資訊和擁有者相關資料，避免使用者連線到偽冒的網站。在此次案例中，中華電信就是所謂的CA。

對使用者有何影響？

對Chrome的使用者來說，若網站使用中華電信憑證，使用者8月起連到這些網站的過程中，可能會看到瀏覽器跳出警告，示警這是一個不安全的網站，建議不要前往，但使用者仍可以強制前往。

另，如果網站經營者未更換不被信任的CA，瀏覽器會將網站標示為不安全，這可能導致網站在搜尋結果中的排名下降，進而影響其流量和使用者造訪意願。

製表整理︰記者徐子苓

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