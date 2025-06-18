2025年IMD世界競爭力 台灣排第6 逾2000萬人經濟體 我5連霸

〔記者吳欣恬／台北報導〕瑞士洛桑管理學院（IMD）公布「二○二五年IMD世界競爭力年報」，台灣在六十九個受評比國家中排名第六，在人口超過兩千萬人的經濟體中，連續五年蟬聯世界第一；前五名國家依序為瑞士、新加坡、香港、丹麥與阿拉伯聯合大公國。

經濟表現大進步 總排名升2名

IMD世界競爭力評比有四大指標，分別是「經濟表現」、「政府效能」、「企業效能」與「基礎建設」，台灣分別高居全球第十、第八、第四與第十名；其中「經濟表現」進步十六個名次，是總排名提升兩名最主要因素。

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「經濟表現」中分類的「國內經濟」、「國際貿易」及「國際投資」排名顯著進步，顯示我國整體經濟動能增強，尤其半導體、AI、高效能運算等領域推升我整體出口表現。

人均GDP實質成長率 躍升28名

細項指標中，我國「經濟複雜性指數」高居全球第二，「經濟韌性」與「人均GDP實質成長率」為全球第四，顯示台灣在經濟結構多元化、風險控管等面向具高度競爭力；其中「人均GDP實質成長率」排名由去年的第卅二名，大幅提升廿八個名次。

「政府效能」排名第八，與去年持平；細項指標中，「政府由自由選舉產生」排名全球第一、「資金成本不會阻礙經商」排名第二，顯示台灣在民主治理與資本可得性方面表現突出。

國發會表示，就細項評比指標而言，我國有廿四項名列世界前三名，充分凸顯台灣企業家精神、人力素質及研發量能等方面的優勢。

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