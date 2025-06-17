書劍集》連這些都不改，別想著成為亞洲金融中心

超過百萬受益人的ETF 0050正進行分割中，業者想不出停止交易需要長達5個交易日的理由，技術面尤其不是問題。（資料照）

◎歐陽書劍

超過百萬受益人的ETF 0050正進行分割中，不少心情隨著以伊互轟而波動的投資人在問，為何要暫停五個交易日？同樣有關ETF的交易效率，投信業者不理解為何ETF初級市場的申購、賣回未能完全系統化，以致既耗費人力核對，也難避出錯。走在時代前端的金融業，隱藏著一些討論多年，卻無人解答的作業改善空間。

看起來是事務性的小事，有時候是「見微知著」的大事。從二○一○年十二月至二○一一年二月間，加拿大渥太華大學教授Alberto Chong和美國哈佛大學等其他學者，合作由美國向一五九個國家的最大五個城市各寄出兩封信，每個國家共十封信，且收件地址均為虛構，信封上明確標示「若無法投遞，請退回寄件人」，以測試郵政效率。

請繼續往下閱讀...

約有六十％的信件最後被退回，平均耗時半年左右；而經過一年，只有加拿大、德國、日本等二十一個國家退回全部的十封信，另有俄羅斯、柬埔寨等十六個國家則一封也未退回。學者們的目的並不只在測試郵政品質，而是從這一件事進一步檢視社會進步情形；他們發現郵政效率與所得水準、人力資本、官僚體系品質等因素都高度相關，也是衡量政府效能的實用指標。

郵政品質關係著政府效率與經濟進步的機會；而想要發展為金融中心，基礎建設若是根本，交易效率的改善就是關鍵了。

交易效率如何改善？以ETF分割為例，二○二五年六月十日是0050分割前的最後交易日，十八日則是分割後的第一個交易日，中間暫時停止交易長達五個交易日，雖是依據「上市指數股票型基金及主動式交易所交易基金受益憑證分割及反分割作業程序」規定，受益憑證分割時「停止過戶之日期，其期間為五日」、「第二、三日應為非營業日」，並加上交易後的交割時間；然而，業者想不出停止交易需要長達五個交易日的理由，技術面尤其不是問題。

ETF的交易還有另一個謎團。投資人買賣ETF就像一般個股交易，透過券商下單系統，與市場的交易系統連結，很快就能完成。可是ETF初級市場的申購買回，卻未與現有交易系統串接，當投資人想要直接向發行的投信申購買回五百張以上較大數量的ETF時，現在仍必須透過參與券商用email或傳真等方式寄發申請書，由發行一方以人工核對檔案資料；當市場高度震盪，以致交易筆數太多時，既容易出錯，也耗時間。相信連業者都很難理解，為何不能整合介面，讓系統對接，有效電子化？

沒有完全電子化的還有股東會、收益、股息分配的書面通知等，既耗成本，也浪費資源。數位通知的研究報告雖已歷經多年，且在券商開戶的投資人多留有email，要改善理應不難，可是卻一拖再拖。

作業面不改善，雖無損於股市創新高，然而，卻能阻礙市場交易的進步。對了，目前收到的每一筆股息，都要先扣除郵／匯費十元，也讓小資族不太開心。有些改革，其實只要有心。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法