中國只出口不進口 加劇與他國緊張

中國的貿易願景是只出口不進口，此舉恐加劇中國與其他國家的緊張關係。（彭博資料照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕華爾街日報報導，儘管美國總統川普正試圖推動中國市場進一步對美國開放，但數據顯示，中國對西方國家產品的需求持續減少。分析師指出，中國的貿易願景是只出口不進口，此舉恐加劇中國與其他國家的緊張關係。

報導指出，美中代表在倫敦就一項架構協議達成共識後，川普在「真實社群」上寫道，他將與中國國家主席習近平密切合作，「推動中國對美貿易開放」。但實際情況是，中國對其他國家的商品越來越不感興趣，中國進口停滯，出口卻持續飆升，這是中國消費疲軟和北京當局全力扶植國內產業的結果。

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美國智庫「外交關係委員會」（CFR）高級研究員、前美國財政部經濟學家塞瑟（Brad Setser）表示：「中國的貿易願景是只出口不進口，中國並非一個可以替代美國的全球商品消費市場。」

數據顯示，無論汽車、化學品還是大宗商品，中國對其他國家的許多出口商品需求要麼持平、要麼正在下降，儘管中國經濟成長率一直保持在五％左右。荷蘭研究機構「荷蘭經濟政策分析局」指出，按剔除匯率影響的貿易量計算，自二○二二年底至今年三月底，中國的進口量完全沒有成長，而出口量則激增三十三％。

這種失衡的關係主要歸因於習近平的政策，這些政策將投資引向製造業工廠，但在提振疲軟的消費支出方面卻所做甚少；房地產市場榮景的終止，也抑制了中國對大宗商品的巨大需求。

隨著中國消費者看緊荷包，從Swatch、保時捷到奢侈品巨擘LVMH集團，西方品牌均公布在中銷售疲軟。習近平更長期的目標是，確保中國在關鍵技術上實現自給自足，同時主導這些技術在國外的供應，包括在電動汽車、電池、工程機械和醫療器械等領域。

中國企業正在用本土供應商取代海外供應商，這個趨勢因美中貿易衝突而得到進一步推動。一些行業的國有企業已被要求在二○二七年前更換其IT系統中的外國軟體，有些人將此舉措稱為「消Ａ」，即清除美國科技。

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