逾1/3中國車企周轉困難 明年陷生死門

近年來中國汽車業大打價格戰，業者利潤率續降，財務壓力升高。（中央社資料照）

比亞迪情況最嚴重 去年營運資金赤字較兩年前增36％

〔編譯盧永山／綜合報導〕近年來中國汽車業大打價格戰，業者利潤率續降，財務壓力升高。英國「金融時報」報導，截至去年底，中國逾三分之一上市汽車製造商的流動負債超過流動資產，因此轉向供應商施壓，以維持營運資金，其中以比亞迪（BYD）問題最嚴重。有分析指出，二○二六年中國車企將進入新一輪淘汰階段，有車企將因流動性危機而倒閉。

報導指出，中國十六家主要上市車企的淨流動資產從二○二一年上半年的二九○五億人民幣（下同）高峰，跌至二○二三年底的一○四三億元，跌幅高達約六十四％；以比亞迪的營運資金不足情況最嚴重，接下來是吉利汽車、蔚來汽車、賽力斯、國有的北汽集團和江淮汽車。

請繼續往下閱讀...

截至去年底，比亞迪流動資產為三七○五億元，流動負債為四九六○億元，營運資金赤字高達一二五五億元，較兩年前增加三十六％；吉利汽車、蔚來汽車、賽力斯、北汽集團和江淮汽車的營運資金赤字合計共達一七八億元。

中信證券汽車產業分析師尹欣馳表示，淨流動資產減少，顯示現金消耗速度加快，當淨流動資產一直下降，流動風險就會升高；以目前淨流動資產下降的趨勢，中國汽車業預料將進入新一輪淘汰階段，最遲在二○二六年，有些車企將面臨流動性危機而倒閉。

中國長城汽車董事長魏建軍五月時警告，汽車業的「恆大」已經出現，只是還沒爆雷而已，呼籲對所有車企進行全面審計。市場揣測所指為比亞迪，但遭比亞迪否認。

官方要求自律 嚴禁價格戰

中國汽車工業協會（CAAM）日前警告，持續價格戰恐將汽車業捲入惡性循環，呼籲領頭車企避免壟斷與擠壓中小企業生存空間。中國工信部、發改委等機構上週更召開聯合會議，要求與會的比亞迪等電動車企自律，嚴禁以低於成本價格出售新車或不合理降價。多家車企日前宣布，將供應商支付帳期縮短至六十天內，以解決帳款拖欠問題。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法