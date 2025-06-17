下半年央行降息否？ 國泰台大︰觀察出口、通膨

國泰台大團隊表示，維持今年台灣經濟成長率預測值2.8％。（中央社資料照）

〔記者吳欣恬／台北報導〕國泰台大團隊昨天表示，維持今年台灣經濟成長率預測值二．八％，並預期若台灣景氣明顯降溫至零成長甚至負成長，則中央銀行將有機會跟進國外主要央行降息半碼。

國泰台大產學合作計畫協同主持人徐之強說，維持GDP（國內生產毛額）預估值不變，主因三大不確定因素，包括主要機構紛紛下修美國、歐洲和中國等主要經濟體GDP預估值，上半年國內民間消費減少，以及在提前拉貨效應下，五月出口逾五百億美元創歷史新高，讓人憂心下半年恐無法維持上半年的強勁表現，甚至可能遭遇斷崖式衰退。團隊因此將今年GDP預估值維持在二．八％，並研判有八十％的機率落在一．六％至三．五％。

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此外，徐之強表示，目前利率期貨交易商預估，下次聯準會降息將落在九月會議，年降息幅度約為兩碼；而台灣景氣動能仍相對強勁，預期央行將維持利率不變。

但他提到，下半年如果出現兩種情況，央行可能降息，一是下半年出口衰退，使得GDP轉為負成長；另一則是下半年通膨仍高，且中東局勢惡化帶動油價上漲，使得景氣趨緩，也可能促使央行降息。

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