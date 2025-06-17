晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

下半年央行降息否？ 國泰台大︰觀察出口、通膨

2025/06/17 05:30

國泰台大團隊表示，維持今年台灣經濟成長率預測值2.8％。（中央社資料照）國泰台大團隊表示，維持今年台灣經濟成長率預測值2.8％。（中央社資料照）

〔記者吳欣恬／台北報導〕國泰台大團隊昨天表示，維持今年台灣經濟成長率預測值二．八％，並預期若台灣景氣明顯降溫至零成長甚至負成長，則中央銀行將有機會跟進國外主要央行降息半碼。

國泰台大產學合作計畫協同主持人徐之強說，維持GDP（國內生產毛額）預估值不變，主因三大不確定因素，包括主要機構紛紛下修美國、歐洲和中國等主要經濟體GDP預估值，上半年國內民間消費減少，以及在提前拉貨效應下，五月出口逾五百億美元創歷史新高，讓人憂心下半年恐無法維持上半年的強勁表現，甚至可能遭遇斷崖式衰退。團隊因此將今年GDP預估值維持在二．八％，並研判有八十％的機率落在一．六％至三．五％。

此外，徐之強表示，目前利率期貨交易商預估，下次聯準會降息將落在九月會議，年降息幅度約為兩碼；而台灣景氣動能仍相對強勁，預期央行將維持利率不變。

但他提到，下半年如果出現兩種情況，央行可能降息，一是下半年出口衰退，使得GDP轉為負成長；另一則是下半年通膨仍高，且中東局勢惡化帶動油價上漲，使得景氣趨緩，也可能促使央行降息。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財