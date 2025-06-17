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財經青紅燈》生技業又一重擊

2025/06/17 05:30

（資料照）（資料照）

上週美國一家生技公司韌力生物（National Resilience）申請破產、進行重整，消息一出，對台灣生技業造成衝擊，這家以生物藥CDMO（委託開發暨製造服務）業務為主的美國公司出問題，為何會對台灣生技業產生波瀾？

韌力是由號稱台灣生技業張忠謀的楊育民與美國合作夥伴於2020年創辦，2021年初光是首輪募資就獲得8億美元而受到關注，這幾年韌力在全球大量併購、擴產，並以技術作股，取得2023年成立的台灣生物醫藥製造公司（TBMC）超過2成股權，成為僅次於國發基金的第二大股東；今年初TBMC增資到45.9億元後，韌力持股達35.4%躍為第一大股東，國發基金因未參與增資，以21.8%退居第二大股東。

TBMC跟台積電（TSMC）的英文縮寫只差一個字，當初政府成立這家公司就是希望打造台灣另一座護國神山，是以生技的CDMO為主，但生技業私下其實議論紛紛。因為台積電的晶圓代工之所以能成功，很大原因是當初的時空環境，晶圓代工是新的商業模式，但2023年全球CDMO早已蓬勃發展，中國藥明康德、韓國三星生物製藥是亞洲前兩大CDMO公司，且因疫情對疫苗有龐大需求，導致CDMO產能持續擴增，2023年就傳出全球CDMO產能過剩，但政府仍決定成立TBMC。

TBMC的成立，不僅在人才、資金甚至土地取得上，都對國內生技業造成排擠，導致TBMC私下並不被生技業者祝福，甚至認為其定位不明，光要獲利就不容易。

如今韌力申請重整，雖然短期對TBMC沒有太大影響，因原本技術入股的部分已落實，TBMC也聲明與韌力是兩個獨立個體公司；但楊育民是美國韌力副董事長，卻也是TBMC的董事長，韌力還是TBMC最大股東，當初TBMC希望透過韌力取得訂單或資源共享，在韌力自顧不暇下，TBMC該何去何從，能不能創造台灣第二個護國神山，恐怕是個問號！（陳永吉）

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