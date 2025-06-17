五福旅遊 訂單能見度達Q4

五福旅遊日韓美加市場的包團需求暢旺，訂單能見度已達第四季。 （法新社）

〔記者王憶紅／台北報導〕五福旅遊（2745）昨召開股東會，五福表示，疫後出境旅遊市場全面回溫，今年積極加快實體通路布局，加上線上銷售，將有助營運表現。在台幣升值、以及部分航線機票價格調降下，帶動團體旅遊成長，第三季表現可望較去年同期佳，其中，日韓美加市場的包團需求暢旺，訂單能見度已達第四季。

五福表示，台幣升值、部分航線機票價格下滑5~10%，帶動團體旅遊成長，目前除7月受到7月5日地震海嘯預言，導致市場觀望外，8、9月訂團率都不錯，預期第三季營運可較去年同期成長。五福今年3至5月，連續3個月營收創同期新高，且包辦單月營收歷史新高前三名。

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五福表示，疫後旅遊市場需求日趨高值化、分眾化，因此採取深化產品布局策略，提前搶攻秋冬高端消費商機，目前日韓、美加市場的包團需求暢旺；東南亞市場方面，越南芽莊包機行程升級住宿與餐飲品質，市場反應熱烈，預計11月推出「芽莊＋大叻」雙點進出行程，進一步強化差異化產品競爭力。

預計新開6門市

五福指出，今年預計新開設6間門市，擴大服務版圖，6月彰化員林門市將率先開幕，高雄楠梓、桃園中壢等潛力市場亦列為下半年拓展重點，透過提升在地服務觸及率，進一步鞏固品牌競爭優勢。

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