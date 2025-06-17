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智慧資安切入無密碼驗證 新客戶百家起跳

2025/06/17 05:30

智慧資安攜手資安廠AuthenTrend，切入無密碼驗證市場，右為智慧資安董事長詹伊正，左為AuthenTrend董事長李欣欣。（記者歐宇祥攝）智慧資安攜手資安廠AuthenTrend，切入無密碼驗證市場，右為智慧資安董事長詹伊正，左為AuthenTrend董事長李欣欣。（記者歐宇祥攝）

〔記者歐宇祥／台北報導〕系統整合廠精誠（6214）子公司智慧資安科技董事長詹伊正昨日指出，台灣「無密碼驗證」的市場需求持續提升，智慧資安將攜手資安廠AuthenTrend（歐生全創新）切入商機，首要將瞄準政府、金融、醫療等資料敏感的重點產業，新增客戶將以百家起跳。

智慧資安是精誠全資持股的子公司，在台灣設有3座資安監控維運中心，並持續拓展南台灣與海外市場商機。該公司指出，從2年前進軍日本，東南亞則耕耘馬來西亞、新加坡、越南市場需求，海外業務發展順遂。

因駭客猖獗、且技術持續精進，傳統密碼機制面臨重大挑戰。資安廠商指出，在駭客網攻的案例當中，「釣魚郵件」在資安事件當中占過半數，單靠員工警覺、識別的資安防護是不足的，導入防止釣魚的身分認證機制對企業、政府是重要的解方。

詹伊正指出，智慧資安是集結集團之力，以「生態系」的概念拓展市場，因資安領域客戶的需求多元化，持續攜手合作夥伴抓住商機，與AuthenTrend搭配多元的產品組合，提供客戶從軟體應用到硬體設備的端到端服務。

而AuthenTrend的營收逾半數來自日本等海外市場，董事長李欣欣表示，無密碼驗證在台灣剛起步，今年目標協助至少100家企業導入，期望與智慧資安合作而讓客戶數有更多成長，市場潛力龐大，今年將加速成長。

展望未來，智慧資安與AuthenTrend將持續深化技術合作，拓展高敏感產業客戶，並將邀請更多合作夥伴與生態圈成員加入，共同建構一個以身分為核心、以信任為基礎的新資安環境與生態系。

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